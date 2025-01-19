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19 января 2025, 10:54 | Обновлено 19 января 2025, 12:05
2094
0

Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн

Вашему вниманию подборка главных спортивных новостей

19 января 2025, 10:54 | Обновлено 19 января 2025, 12:05
2094
0
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный принял участие в победном матче команды против «Ньюкасла» (4:1). Для английского клуба это десятая игра без поражений, а Забарный постепенно становится настоящей звездой клуба и любимцем болельщиков.

Журналисты прогнозируют украинскому боксеру Александру Усику завершение карьеры в 2025 году. По мнению экспертов, Усику уже нечего доказывать - он достиг статуса лучшего среди всех.

Норвежский футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом, который сейчас является рекордным по сроку продолжительности. Эрлинг останется игроком «Манчестер Сити» еще на 10 лет.

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает демонстрировать отличные результаты на Открытом чемпионате Австралии 2025. Свитолина пробилась в 1/8 финала.

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Элина Свитолина Эрлинг Холанд Александр Усик видео Илья Забарный
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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