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  4. Коко Гауфф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
21 января 2025, 00:37 |
69
0

Коко Гауфф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025 21 января в 02:30 по Киеву

21 января 2025, 00:37 |
69
0
Коко Гауфф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

21 января третья ракетка мира Коко Гауфф (США) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/4 финала американка сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12). Поединок начнется первым запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 3:3.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Анастасии Павлюченковой.

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Коко Гауфф Паула Бадоса смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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