Australian Open21 января 2025, 00:37 |
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Коко Гауфф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025 21 января в 02:30 по Киеву
21 января 2025, 00:37 |
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21 января третья ракетка мира Коко Гауфф (США) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1/4 финала американка сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12). Поединок начнется первым запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 3:3.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Анастасии Павлюченковой.
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