Коко Гауфф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 января третья ракетка мира Коко Гауфф (США) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/4 финала американка сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12). Поединок начнется первым запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 3:3.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Анастасии Павлюченковой.

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