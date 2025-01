Мартинес сравнялся с Икарди по количеству голов в Серии А за Интер

19 января в рамках 21-го тура итальянской Серии А на «Стадио Джузеппе Меацца» состоялся поединок между командами «Интер» и «Эмполи». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голами отметились Лаутаро Мартинес, Дензел Дюмфрис, Себастьяно Эспозито и Маркус Тюрам.

Благодаря забитому мячу против «Эмполи» Лаутаро стал вторым лучшим иностранным голеадором «Интера» в Серии А (111). Такое же количество голов у экс-игрока итальянского клуба – Мауро Икарди. На первом месте по этому показателю расположился Стефано Ньерс (133).

В этом сезоне Мартинес в чемпионате Италии провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Команда аргентинца занимает второе место с 47 очками в турнирной таблице лиги (14 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

111 - Lautaro Martínez (111 goals scored) has equalled the 2nd best foreign scorer in Inter's history in Serie A, Mauro Icardi; only Stefano Nyers has scored more (133). Shot.#InterEmpoli pic.twitter.com/twsI5552jx