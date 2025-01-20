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Интер Милан
19.01.2025 21:45 – FT 3 : 1
Эмполи
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Италия
20 января 2025, 01:40 | Обновлено 20 января 2025, 01:47
6
0

Интер – Эмполи – 3:1. Конкуренции не ощутили. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А

20 января 2025, 01:40 | Обновлено 20 января 2025, 01:47
6
0
Интер – Эмполи – 3:1. Конкуренции не ощутили. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в рамках 21-го тура Серии А состоялся поединок между командами «Интер» и «Эмполи».

Прошло футбольное противостояние в городе Милан на «Стадио Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Интер» без особых проблем оформил победу над соперником со счетом 3:1. Первые 45 минут голами не порадовали, однако после перерыва счет на табло открыли хозяева. Реализовал возможность форвард Лаутаро Мартинес. Закрепил преимущество Дензел Дюмфрис. Гости попытались догнать соперника, забив мяч. Однако точку в матче поставил Маркус Тюрам, положивший третий гол в ворота «Эмполи».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» находится на втором месте, приблизившись к лидеру первенства. Отставание от первой ступени составляет всего три балла.

Серия А. 21-й тур. 19 января

«Интер» – «Эмполи» – 3:1

Голы: Мартинес, 55, Дюмфрис, 79, Тюрам, 89 – Эспозито, 83

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Эмполи).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Серия A Эмполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес Маркус Тюрам Дензел Дюмфрис
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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