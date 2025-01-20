Интер Милан

19 января в рамках 21-го тура Серии А состоялся поединок между командами «Интер» и «Эмполи».

Прошло футбольное противостояние в городе Милан на «Стадио Джузеппе Меацца».

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«Интер» без особых проблем оформил победу над соперником со счетом 3:1. Первые 45 минут голами не порадовали, однако после перерыва счет на табло открыли хозяева. Реализовал возможность форвард Лаутаро Мартинес. Закрепил преимущество Дензел Дюмфрис. Гости попытались догнать соперника, забив мяч. Однако точку в матче поставил Маркус Тюрам, положивший третий гол в ворота «Эмполи».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» находится на втором месте, приблизившись к лидеру первенства. Отставание от первой ступени составляет всего три балла.

Серия А. 21-й тур. 19 января

«Интер» – «Эмполи» – 3:1

Голы: Мартинес, 55, Дюмфрис, 79, Тюрам, 89 – Эспозито, 83

Видеообзор матча: