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19 января 2025, 23:40 | Обновлено 19 января 2025, 23:41
43
0

Сократили отставание от Наполи. Интер уверенно обыграл Эмполи

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу миланской команды

19 января 2025, 23:40 | Обновлено 19 января 2025, 23:41
43
0
Сократили отставание от Наполи. Интер уверенно обыграл Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 21:45 состоялся матч 21-го тура Серии А между «Интером» и «Эмполи».

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

За хозяев голами отметились звездный форвард Лаутаро Мартинес, фулбек Дензел Дюмфрис и нападающий Маркус Тюрам.

Гости ответили забитым мячом форварда Себастьяно Эспозито.

В турнирной таблице «Интер», имея в своем активе 47 очков и игру в запасе, занимает второе место, лидер чемпионата - Наполи, имеет 50 очков. «Эмполи» набрал 20 пунктов и занимает 14-ю позицию.

Серия А. 21-й тур. 19 января

Интер – Эмполи – 3:1

Голы: Лаутаро Мартинес, 55, Дюмфрис, 79, Тюрам, 89 – Эспозито, 84

Парма – Венеция – 1:1

Голы: Эрнани, 56 – Похьянпало, 20

Фотогалерея:

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Интер Милан Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес Дензел Дюмфрис Маркус Тюрам Парма Венеция Наполи
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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