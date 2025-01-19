Сократили отставание от Наполи. Интер уверенно обыграл Эмполи
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу миланской команды
19 января в 21:45 состоялся матч 21-го тура Серии А между «Интером» и «Эмполи».
Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
За хозяев голами отметились звездный форвард Лаутаро Мартинес, фулбек Дензел Дюмфрис и нападающий Маркус Тюрам.
Гости ответили забитым мячом форварда Себастьяно Эспозито.
В турнирной таблице «Интер», имея в своем активе 47 очков и игру в запасе, занимает второе место, лидер чемпионата - Наполи, имеет 50 очков. «Эмполи» набрал 20 пунктов и занимает 14-ю позицию.
Серия А. 21-й тур. 19 января
Интер – Эмполи – 3:1
Голы: Лаутаро Мартинес, 55, Дюмфрис, 79, Тюрам, 89 – Эспозито, 84
Парма – Венеция – 1:1
Голы: Эрнани, 56 – Похьянпало, 20
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