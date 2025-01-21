Главный тренер Милана готов переманить бывшего подопечного

23-летний аргентинский полузащитник «Порту» Алан Варела привлек внимание главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау.

Как сообщает Gianlucadimarzio, коуч «россонери» работал с Варелой, когда возглавлял португальский клуб.

Алан Варела присоединился к «Порту» летом 2023 года, перейдя из аргентинского «Бока Хуниорс» за 8,5 миллиона евро. В своем первом сезоне в Европе он быстро адаптировался, продемонстрировав высокую работоспособность и универсальность в полузащите.

В этом сезоне Варела провел 16 матчей за «Порту» и отдал одну голевую передачу.

Кроме того, «Милан» также проявляет интерес к опытному защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру.