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Италия
21 января 2025, 03:29 |
32
0

Главный тренер Милана готов переманить бывшего подопечного

Сержиу Консейсау нацелился на Алана Варелу

21 января 2025, 03:29 |
32
0
Главный тренер Милана готов переманить бывшего подопечного
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний аргентинский полузащитник «Порту» Алан Варела привлек внимание главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау.

Как сообщает Gianlucadimarzio, коуч «россонери» работал с Варелой, когда возглавлял португальский клуб.

Алан Варела присоединился к «Порту» летом 2023 года, перейдя из аргентинского «Бока Хуниорс» за 8,5 миллиона евро. В своем первом сезоне в Европе он быстро адаптировался, продемонстрировав высокую работоспособность и универсальность в полузащите.

В этом сезоне Варела провел 16 матчей за «Порту» и отдал одну голевую передачу.

Кроме того, «Милан» также проявляет интерес к опытному защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру.

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Порту Милан трансферы трансферы Серии A Сержиу Консейсау
Олександр Сільченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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