Милан за сутки решит вопрос аренды ветерана Манчестер Сити

34-летний английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер уже в ближайшее время станет игроком «Милана».

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, уже через 24 часа итальянский клуб представит игрока.

«Милан» возьмет Уокера в аренду с правом выкупа. Сам Кайл Уокер согласился на условия итальянцев и готов работать в новом клубе.

Уокер присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. За этот период он сыграл 212 матчей за «горожан». Однако солидный возраст игрока не позволяет ему выдерживать конкуренцию в команде Пепа Гвардиолы.

В матче 21-го тура Серии А «Милан» уступил на выезде «Ювентусу».

🚨🔴⚫️ AC Milan are set to complete Kyle Walker deal with key round of talks taking place in next 24h.



Formula of the deal to be decided with Man City as loan with buy option has been discussed.



Walker has already said yes to AC Milan. pic.twitter.com/F7D1YhnExx