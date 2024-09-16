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  4. Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Англия
16 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 16 сентября 2024, 21:28
5871
9

Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду

Украинец может продолжить карьеру в миланском «Интере»

16 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 16 сентября 2024, 21:28
5871
9
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» серьезно заинтересовался услугами одного из лучших форвардов планеты Лаутаро Мартинеса, который защищает цвета миланского «Интера».

По информации Inter Live, уже зимой «Челси» попытается подписать аргентинца. Лондонцы планируют заплатить за нападающего 100 миллионов евро. «Пенсионеры» в качестве альтернативы также могут предложить обмен. «Синие» готовы обменять Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуемека и Михаила Мудрика на звездного аргентинца.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.

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Бенуа Бадьяшиль Карни Чуквуэмека Михаил Мудрик Лаутаро Мартинес Челси Интер Милан трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: InterLive
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Комментарии 9
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Перець
Мурзіка  можна сплавити в ОАЄ вже з 10 номером
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+6
Pavel_i_CO
Слова "гратиме" та "Мурзік" несумісні..... У кого цей лисий гопнік, з набитими метеликами, буде віджимати 10-й номер в Інтері?)
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+5
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kotofey_
рівноцінний обмін
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+1
Віталій Ткачук
Вилами по воді писано.
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+1
Saar
Інтер буде повним ідіотом, якщо Лаутаро відпусте в це англійське лайно!!!!
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0
lizerginnn
Мішка Снусмумрик з аліекспресу))))
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0
TolsTIyELF
Видно что Челси не его клуб. Тот же Лукаку и многие другие игроки показывают, что нужен клуб, подходящий игроку.
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0
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