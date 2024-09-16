Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду

Лондонский «Челси» серьезно заинтересовался услугами одного из лучших форвардов планеты Лаутаро Мартинеса, который защищает цвета миланского «Интера».

По информации Inter Live, уже зимой «Челси» попытается подписать аргентинца. Лондонцы планируют заплатить за нападающего 100 миллионов евро. «Пенсионеры» в качестве альтернативы также могут предложить обмен. «Синие» готовы обменять Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуемека и Михаила Мудрика на звездного аргентинца.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.