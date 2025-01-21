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Италия
21 января 2025, 02:40 | Обновлено 21 января 2025, 02:49
133
0

Итальянский талант Челси перейдет в Торино

Чезаре Казадеи так и не смог заиграть за «пенсионеров»

21 января 2025, 02:40 | Обновлено 21 января 2025, 02:49
133
0
Итальянский талант Челси перейдет в Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний итальянский полузащитник Чезаре Казадеи покидает лондонский «Челси» и продолжит карьеру в «Торино». Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб выиграл борьбу за игрока у римского «Лацио».

Как сообщает издание Gianlucadimarzio cумма трансфера составит 10-12 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы. Кроме того, «Челси» получит значительный процент от последующей продажи Казадея. Полное соглашение между сторонами ожидается 21 января.

Чезаре Казадей - один из самых перспективных итальянских полузащитников. Его профессиональный путь начался в академии «Чезены», а затем он перешел в «Интер». В составе молодежной команды миланцев Казадей привлек внимание топ-клубов своими лидерскими качествами и универсальностью в центре поля.

В августе 2022 года «Челси» приобрел Чезаре за 15 миллионов евро, надеясь интегрировать его в основу. Однако большую часть времени Казадей провел в команде U-21 и на правах аренды в «Рединге», где демонстрировал стабильную игру.

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Челси Торино Чезаре Казадеи трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олександр Сільченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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