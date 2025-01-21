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Англия
21 января 2025, 01:50 | Обновлено 21 января 2025, 02:15
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0

Станет лучшим центральным защитником? Фанаты о переходе Хусанова в Сити

«Манчестер Сити» подписал узбекского защитника Абдукодира Хусанова из «Ланса»

21 января 2025, 01:50 | Обновлено 21 января 2025, 02:15
101
0
Станет лучшим центральным защитником? Фанаты о переходе Хусанова в Сити
ФК Манчестер Сити

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о подписании 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова. Он заключил контракт с клубом до лета 2029 года.

Хусанов, присоединившийся к «Лансу» летом 2023 года, в этом сезоне сыграл 13 матчей в Лиге 1. За сборную Узбекистана он сыграл 18 матчей. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро плюс бонусы. Защищать цвета «Сити» он будет под номером 45.

Реакция болельщиков «Манчестер Сити» в целом положительная, хотя некоторые считают, что в начале он, вероятно, будет выходить на замену.

Out of Contest Mich: «Поздравляем Хусанова с переходом в лучшую команду мира».

Napaul: «Пусть начнется восстановление!!!».

Szøbø: «Посмотрим, на что он способен в Премьер-лиге».

D1Br7ne: «Новая эра началась».

Vusumuzi Mazibuko: «Добро пожаловать на скамейку запасных».

Giddygiddy: «Он должен выйти в стартовом составе против «ПСЖ».

Leo: «Дональду Трампу не потребовалось и дня, чтобы заставить «Манчестер Сити» снова начать подписывать игроков. Добро пожаловать, Хусанов».

Hal Elance: «Пожалуйста, хорошо заботьтесь о нашем парне. Скоро он станет лучшим центральным защитником в мире».

Kaptain Kush: «Он знает, что мы лучшая команда в мире».

Ismael Mansoor: «Этот молодой защитник, вероятно, станет отличным игроком для «Манчестер Сити». С нетерпением ждем, что этот парень сможет показать в новом клубе».

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трансферы Ланс Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Абдукодир Хусанов реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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