ФОТО. Дело – в ребенке. Вот почему Икарди сменил Ванду на Чину

Стала известна причина, почему Мауро Икарди объявил об отношениях с моделью Марией Суарес, более известной как Чина Суарес.

По информации журналистки Янины Латорре, Чина Суарес беременна от нападающего «Галатасарая».

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На данный момент аргентинская модель опровергает эту информацию, но в то же время она же опровергала и факт отношений с футболистом.

Сейчас Мауро Икарди пребывает в бракоразводном процессе с Вандой Нарой.