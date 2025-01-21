ФОТО. Дело – в ребенке. Вот почему Икарди сменил Ванду на Чину
Появилась любопытная информация
Стала известна причина, почему Мауро Икарди объявил об отношениях с моделью Марией Суарес, более известной как Чина Суарес.
По информации журналистки Янины Латорре, Чина Суарес беременна от нападающего «Галатасарая».
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На данный момент аргентинская модель опровергает эту информацию, но в то же время она же опровергала и факт отношений с футболистом.
Сейчас Мауро Икарди пребывает в бракоразводном процессе с Вандой Нарой.
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