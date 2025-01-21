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21 января 2025, 01:01 | Обновлено 21 января 2025, 01:02
337
0

ФОТО. Дело – в ребенке. Вот почему Икарди сменил Ванду на Чину

Появилась любопытная информация

21 января 2025, 01:01 | Обновлено 21 января 2025, 01:02
337
0
ФОТО. Дело – в ребенке. Вот почему Икарди сменил Ванду на Чину
Instagram. Мауро Икарди и Мария Суарес

Стала известна причина, почему Мауро Икарди объявил об отношениях с моделью Марией Суарес, более известной как Чина Суарес.

По информации журналистки Янины Латорре, Чина Суарес беременна от нападающего «Галатасарая».

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На данный момент аргентинская модель опровергает эту информацию, но в то же время она же опровергала и факт отношений с футболистом.

Сейчас Мауро Икарди пребывает в бракоразводном процессе с Вандой Нарой.

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фото lifestyle Мауро Икарди Ванда Нара Галатасарай
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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