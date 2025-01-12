ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Суарес – новая любовь Мауро Икарди

Нападающий «Галатасарая» и сборной Аргентины Мауро Икарди завершил отношения со скандальной Вандой Нарой, которая приходилась ему ещё и футбольным агентом.

31-летний футболист начал новую главу в своей жизни, сделав заявление в Instagram, что теперь у него – новая любовь.

И имя этой большой любви – Мария Суарес, которая также известна в мире как Чайна Суарес, успешная актриса и модель.

В прошлом и Мауро и Марии были маленькие интрижки, что послужили причиной напряжения между Икарди и Нарой. Ванда заявляла, что их отношения расспались именно из-за аргентинской модели.

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Мария Суарес дважды неудачно выходила замуж, и имеет трех детей – двух дочерей и одного сына.

Мария любит публиковать пикантные фото и очень хороша собой, а Мауро считает, что их союз был создан самой судьбой.

Вот что он написал в Instagram: «Говорят, что лучшие истории начинаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь... Кто знает... Это дело судьбы... Той судьбы, которая всегда находит способ сблизить двух людей, независимо от того, сколько времени проходит или сколько дорог есть, чтобы путешествовать...

Потому что есть встречи, которые, кажется, написаны на звездах, те, на которые мы смотрели каждый вечер, когда были детьми. Мы мечтали о стольких вещах... Сегодня мне не надо больше никаких знаков. Я знаю, что с тобой я там, где должен быть», – написал игрок в соцсети и выложил фото со своей новой девушкой: