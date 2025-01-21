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Чемпионат Испании
Вильярреал
20.01.2025 22:00 – FT 4 : 0
Мальорка
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Испания
21 января 2025, 01:17 | Обновлено 21 января 2025, 02:17
46
0

Вильярреал – Мальорка – 4:0. Разгром за 8 минут. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 20-го тура

21 января 2025, 01:17 | Обновлено 21 января 2025, 02:17
46
0
Вильярреал – Мальорка – 4:0. Разгром за 8 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разгромил «Мальорку» со счетом 4:0.

Все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме.

На 20-й минуте Логан Коста открыл счет, а уже на 24-й Алехандро Баена удвоил преимущество «Вильярреала». Через две минуты Дани Парехо сделал счет 3:0, а на 28-й минуте Йереми Пино довел его до 4:0.

Второй тайм превратился в формальность, поскольку команды не смогли изменить результат на табло.

Благодаря этой победе «Вильярреал» набрал 33 очка и вошел в топ-5 Ла Лиги. «Мальорка» с 30 очками занимает шестую позицию.

Ла Лига. 20-й тур, 20 января

Вильярреал – Мальорка – 4:0

Голы: Логан Коста, 20, Алехандро Баена, 24, Дани Парехо, 26, Йереми Пино, 28

Видео голов и обзор матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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