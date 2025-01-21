20.01.2025 22:00 – FT 4 : 0
Испания21 января 2025, 00:43 | Обновлено 21 января 2025, 01:29
59
0
Желтая подлодка набрала ход. 4 гола за 8 мин: Вильярреал разорвал Мальорку
Все мячи были забиты хозяева поля в середине первого тайма
21 января 2025, 00:43 | Обновлено 21 января 2025, 01:29
59
0
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома обыграл «Мальорку» со счетом 4:0.
Все голы были забиты игроками желтой подлодки в первом тайме, в интервале 8 минут.
У хозяев поля отличились Логан Кошта, Алехандро Баэна, Дани Парехо и Йереми Пино.
«Вильярреал» набрал с 33 очками входит в топ-5 Ла Лиги, а «Мальорка» с 30 баллами занимает 6-ю позицию.
Ла Лига. 20-й тур, 20 января
Вильярреал – Мальорка – 4:0
Голы: Логан Кошта, 20, Алехандро Баэна, 24, Дани Парехо, 26, Йереми Пино, 28
Видео голов и обзор матча
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Логан Кошта (Вильярреал).
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