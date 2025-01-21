Желтая подлодка набрала ход. 4 гола за 8 мин: Вильярреал разорвал Мальорку

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома обыграл «Мальорку» со счетом 4:0.

Все голы были забиты игроками желтой подлодки в первом тайме, в интервале 8 минут.

У хозяев поля отличились Логан Кошта, Алехандро Баэна, Дани Парехо и Йереми Пино.

«Вильярреал» набрал с 33 очками входит в топ-5 Ла Лиги, а «Мальорка» с 30 баллами занимает 6-ю позицию.

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Ла Лига. 20-й тур, 20 января

Вильярреал – Мальорка – 4:0

Голы: Логан Кошта, 20, Алехандро Баэна, 24, Дани Парехо, 26, Йереми Пино, 28

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