19.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Испания20 января 2025, 00:59 | Обновлено 20 января 2025, 01:32
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Валенсия обыграла Реал Сосьедад и покинула последнее место Ла Лиги
Левантийцы прервали черную полосу из 7 матчей без побед
20 января 2025, 00:59 | Обновлено 20 января 2025, 01:32
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В матче 20-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Единственный гол для летучих мышей на 26-й минуте забил Уго Дуро.
«Валенсия» прервала серию из 7 матчей в Ла Лиге без побед и покинула последнее место
Левантийцы имеют 16 очков и находятся на предпоследней, 19-й позиция. «Реал Сосьедад» с 28 очками занимает 7-е место.
Ла Лига. 20-й тур, 19 января
Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Дуро, 26
Осасуна – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Рауль Гарсия де Аро, 59 – Камельо, 19
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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