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Валенсия
19.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
20 января 2025, 00:59 | Обновлено 20 января 2025, 01:32
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0

Валенсия обыграла Реал Сосьедад и покинула последнее место Ла Лиги

Левантийцы прервали черную полосу из 7 матчей без побед

20 января 2025, 00:59 | Обновлено 20 января 2025, 01:32
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0
Валенсия обыграла Реал Сосьедад и покинула последнее место Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Дуро

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный гол для летучих мышей на 26-й минуте забил Уго Дуро.

«Валенсия» прервала серию из 7 матчей в Ла Лиге без побед и покинула последнее место

Левантийцы имеют 16 очков и находятся на предпоследней, 19-й позиция. «Реал Сосьедад» с 28 очками занимает 7-е место.

Ла Лига. 20-й тур, 19 января

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Дуро, 26

Осасуна – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Рауль Гарсия де Аро, 59 – Камельо, 19

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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