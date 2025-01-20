Валенсия обыграла Реал Сосьедад и покинула последнее место Ла Лиги

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный гол для летучих мышей на 26-й минуте забил Уго Дуро.

«Валенсия» прервала серию из 7 матчей в Ла Лиге без побед и покинула последнее место

Левантийцы имеют 16 очков и находятся на предпоследней, 19-й позиция. «Реал Сосьедад» с 28 очками занимает 7-е место.

Ла Лига. 20-й тур, 19 января

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Дуро, 26

Осасуна – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Рауль Гарсия де Аро, 59 – Камельо, 19