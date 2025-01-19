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Англия
19 января 2025, 20:49 | Обновлено 19 января 2025, 20:55
1299
0

Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры

Вирджил ван Дейк продлит контракт с английским клубом

19 января 2025, 20:49 | Обновлено 19 января 2025, 20:55
1299
0
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принял решение, касающееся его клубного будущего, сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист останется в английском гранде, переподписав контракт. Действующее соглашение защитника с «красными» действует до лета 2025 года. Новое соглашение должно будет действовать до лета 2027 года.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 28 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел именитую замену Салаху.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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