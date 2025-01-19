Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху

Японский вингер «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо может стать игроком «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается английским клубом как замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, контракт которого истекает уже этим летом.

В контракте японца прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, но «красные» попытаются подписать игрока дешевле, включив в сделку ненужных игроков, одним из которых может стать Федерико Кьеза.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» одолел «Брентфорд».