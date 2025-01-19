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  4. Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху
Англия
19 января 2025, 04:04 |
63
0

Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху

Такефуса Кубо может перебраться в Англию

19 января 2025, 04:04 |
63
0
Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Такефуса Кубо

Японский вингер «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо может стать игроком «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается английским клубом как замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, контракт которого истекает уже этим летом.

В контракте японца прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, но «красные» попытаются подписать игрока дешевле, включив в сделку ненужных игроков, одним из которых может стать Федерико Кьеза.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» одолел «Брентфорд».

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Ливерпуль Реал Сосьедад трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мохамед Салах Такефуса Кубо Федерико Кьеза
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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