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18 января 2025, 08:59 | Обновлено 18 января 2025, 09:29
1168
0

Довбик забил за Рому, Тедеско уволен, ПСЖ подписал Хвичу, успех хоккеистов

Главные новости за 17 января на Sport.ua

18 января 2025, 08:59 | Обновлено 18 января 2025, 09:29
1168
0
Довбик забил за Рому, Тедеско уволен, ПСЖ подписал Хвичу, успех хоккеистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 января.

1A. С очередным голом Довбика. Рома на домашнем поле одолела Дженоа
Римский клуб продолжает позитивную серию

1B. ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Артем продолжает забивать за «Рому»

2A. Бенфика с хет-триком устроила разгром сопернику, Трубин сыграл сухой матч
Три гола у хозяев поля забил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга

3A. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил Хвичу Кварацхелию. Он взял игровой номер 7
Хавбек стал первым грузинским игроком в истории парижского клуба

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Стороны договорились о продлении сотрудничества на 9,5 лет

4. Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
Главный тренер донецкой команды дал большое интервью клубным медиа

5. Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера
Федерация футбола прекратила сотрудничество с Доменико Тедеско

6A. Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
В решающем матче украинцы обыграли Японию

6B. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Украинская команда вышла в четвертьфинал

7. Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в 3-м раунде австралийского мейджора

8. Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Мужская команда завершила гонку на шестом месте

9A. Илья Ковтун может дебютировать за Хорватию уже на чемпионате Европы
Украинский гимнаст и его тренер начали процесс оформления гражданства

9B. Семь титулов и переход в Феррари. Хэмилтон открывает новый этап в 40 лет
Множество рекордов позволяют считать Льюиса лучшим гонщиком F1 в истории

10. Новая реальность. С чем Шахтер подходит к игре Лиги чемпионов против Бреста
Анализ короткой зимней паузы горняков

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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