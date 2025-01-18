Довбик забил за Рому, Тедеско уволен, ПСЖ подписал Хвичу, успех хоккеистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 января.

1A. С очередным голом Довбика. Рома на домашнем поле одолела Дженоа

Римский клуб продолжает позитивную серию

1B. ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа

Артем продолжает забивать за «Рому»

2A. Бенфика с хет-триком устроила разгром сопернику, Трубин сыграл сухой матч

Три гола у хозяев поля забил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга

3A. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил Хвичу Кварацхелию. Он взял игровой номер 7

Хавбек стал первым грузинским игроком в истории парижского клуба

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити

Стороны договорились о продлении сотрудничества на 9,5 лет

4. Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»

Главный тренер донецкой команды дал большое интервью клубным медиа

5. Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера

Федерация футбола прекратила сотрудничество с Доменико Тедеско

6A. Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе

В решающем матче украинцы обыграли Японию

6B. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше

Украинская команда вышла в четвертьфинал

7. Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025

Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в 3-м раунде австралийского мейджора

8. Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты

Мужская команда завершила гонку на шестом месте

9A. Илья Ковтун может дебютировать за Хорватию уже на чемпионате Европы

Украинский гимнаст и его тренер начали процесс оформления гражданства

9B. Семь титулов и переход в Феррари. Хэмилтон открывает новый этап в 40 лет

Множество рекордов позволяют считать Льюиса лучшим гонщиком F1 в истории

10. Новая реальность. С чем Шахтер подходит к игре Лиги чемпионов против Бреста

Анализ короткой зимней паузы горняков