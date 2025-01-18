Довбик забил за Рому, Тедеско уволен, ПСЖ подписал Хвичу, успех хоккеистов
Главные новости за 17 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 января.
1A. С очередным голом Довбика. Рома на домашнем поле одолела Дженоа
Римский клуб продолжает позитивную серию
1B. ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Артем продолжает забивать за «Рому»
2A. Бенфика с хет-триком устроила разгром сопернику, Трубин сыграл сухой матч
Три гола у хозяев поля забил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга
3A. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил Хвичу Кварацхелию. Он взял игровой номер 7
Хавбек стал первым грузинским игроком в истории парижского клуба
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Стороны договорились о продлении сотрудничества на 9,5 лет
4. Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
Главный тренер донецкой команды дал большое интервью клубным медиа
5. Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера
Федерация футбола прекратила сотрудничество с Доменико Тедеско
6A. Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
В решающем матче украинцы обыграли Японию
6B. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Украинская команда вышла в четвертьфинал
7. Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в 3-м раунде австралийского мейджора
8. Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Мужская команда завершила гонку на шестом месте
9A. Илья Ковтун может дебютировать за Хорватию уже на чемпионате Европы
Украинский гимнаст и его тренер начали процесс оформления гражданства
9B. Семь титулов и переход в Феррари. Хэмилтон открывает новый этап в 40 лет
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10. Новая реальность. С чем Шахтер подходит к игре Лиги чемпионов против Бреста
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