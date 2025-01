ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил Хвичу Кварацхелию. Он взял игровой номер 7

Французский клуб «ПСЖ» официально объявил о трансфере грузинского вингера Хвичи Кварацхелии из итальянского клуба «Наполи».

23-летний вингер будет носить игровой номер 7. Он стал первым грузинским игроком в истории клуба.

Хвича подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Сумма трансфера оценивается в 70 млн евро, по данным инсайдеров.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей Серии A и забил 5 мячей, а также сыграл 2 поединка Кубка Италии.

Paris Saint-Germain is thrilled to welcome Khvicha Kvaratskhelia! The 23-year-old winger, set to wear the iconic number 7, becomes the first Georgian player in the club’s history.#WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT