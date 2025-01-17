Романо: Кварацхелия стал игроком ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия перешел из «Наполи» в «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, грузин подписал контракт с парижским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера – 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. За все время в Неаполе сыграл 107 матчей, забил 30 раз и 29 раз отдал ассист.

Ранее сообщалось о том, что стал известен номер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».