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  4. Романо: Кварацхелия стал игроком ПСЖ
Франция
17 января 2025, 23:02 |
643
1

Романо: Кварацхелия стал игроком ПСЖ

Хвича Кварацхелия подписал контракт с новым клубом до 2029 года

17 января 2025, 23:02 |
643
1
Романо: Кварацхелия стал игроком ПСЖ
Фабрицио Романо. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия перешел из «Наполи» в «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, грузин подписал контракт с парижским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера – 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. За все время в Неаполе сыграл 107 матчей, забил 30 раз и 29 раз отдал ассист.

Ранее сообщалось о том, что стал известен номер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

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Хвича Кварацхелия трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Наполи ПСЖ Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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