Стало известно, под каким номером будет играть в ПСЖ Кварацхелия

23-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия определился с номером, под которым будет играть в ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, парижане завершили сделку с «Наполи» о трансфере грузинского вингера за сумму более 70 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых обсуждаемых событий лета, ведь Кварацхелия зарекомендовал себя как один из самых ярких талантов мирового футбола.

Что касается номера, то стороны также договорились о цифре на футболке для Кварацхелии. Номер 7 стал доступным после того, как летом этого года «ПСЖ» покинул Килиан Мбаппе – лучший бомбардир клуба в истории.

Этот номер был символически значимым, поэтому было решено, что новый герой команды получит именно его.

Ожидается, что переход Кварацхелии станет важной частью стратегии парижан на новый сезон, а его скорость и технические навыки помогут команде на пути к новым достижениям в национальном чемпионате и европейских турнирах.