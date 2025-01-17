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Италия
17 января 2025, 22:15 | Обновлено 17 января 2025, 22:42
4152
9

ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа

Артем продолжает забивать за «Рому»

17 января 2025, 22:15 | Обновлено 17 января 2025, 22:42
4152
9
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 17 января, проходит матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играют на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте Артем Довбик открыл счет в матче, 1:0 на табло. За 25 матчей на клубном уровне украинец отличился 11 раз и отдал 3 ассиста.

❗️ ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 9
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Saar
Красень!
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+6
Андрій Шевченко
Довбок - бог, пудрик - лох.
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+2
Saar
З українців закордоном тільки Довбик і Трубін показують високий рівень.
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-7
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Тоже гол))
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
С полуметра!!хоть так ,чем никак!!
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-17
Показать Скрыть 2 ответа
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