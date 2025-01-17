Италия17 января 2025, 22:15 | Обновлено 17 января 2025, 22:42
4152
9
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Артем продолжает забивать за «Рому»
17 января 2025, 22:15 | Обновлено 17 января 2025, 22:42
4152
9
В пятницу, 17 января, проходит матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».
Команды играют на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 25-й минуте Артем Довбик открыл счет в матче, 1:0 на табло. За 25 матчей на клубном уровне украинец отличился 11 раз и отдал 3 ассиста.
❗️ ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
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Комментарии 9
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Красень!
Довбок - бог, пудрик - лох.
З українців закордоном тільки Довбик і Трубін показують високий рівень.
Показать Скрыть 1 ответ
Тоже гол))
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С полуметра!!хоть так ,чем никак!!
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