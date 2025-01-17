В пятницу, 17 января, проходит матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играют на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

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На 25-й минуте Артем Довбик открыл счет в матче, 1:0 на табло. За 25 матчей на клубном уровне украинец отличился 11 раз и отдал 3 ассиста.

❗️ ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа