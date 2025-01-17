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Рома
17.01.2025 21:45 – FT 3 : 1
Дженоа
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Италия
17 января 2025, 23:43 | Обновлено 18 января 2025, 00:17
1455
2

С очередным голом Довбика. Рома на домашнем поле одолела Дженоа

Римский клуб продолжает позитивную серию

17 января 2025, 23:43 | Обновлено 18 января 2025, 00:17
1455
2
С очередным голом Довбика. Рома на домашнем поле одолела Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играли на Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева продолжили свою позитивную серию (последний раз команда Раньери уступала в чемпионате еще 15 декабря в матче с «Комо»), одолев «Дженоа» со счетом 3:1. Отличился и украинский нападающий Артем Довбик, для которого это взятие ворот стало 7-м в сезоне Серии А.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский отсутствовал в заявке из-за травмы голеностопа.

После этого матча «Рома» поднялась на 9-е место таблицы с 27 очками, а «Дженоа» расположился на 11 позиции с 23 очками.

Серия А. 21-й тур

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Довбик, 25, Эль-Шаарави, 60, Леали, 73 (автогол) – Мацини, 33

Предупреждения: Паредес, 56 – Васкез, 18

Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс (Писилли, 76), Манчини, Анхелиньо, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 46), Паредес, Коне, Салемакерс (Челик, 76), Довбик (Шомуродов, 85), Дибала (Суле, 84)

Дженоа: Леали, Мартин, Васкез, Бани, Де Винтер, Мацини, Френдруп, Миретти (Каса, 85), Торсби (Ехатор, 68), Заноли, (Вентурино, 68), Пинамонти

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
При чем у Дженоа тоже неплохая серия без поражений. С Виейрой это уже не то беспомощное Дженоа позднего Джилардино. Но Рома их практически не заметила. Могут еще прибавить. Довбик - повелитель хаоса в штрафной соперника, уже догнал Лукаку по голам в сезоне.
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+5
TolsTIyELF
Молодец. Рома играет намного лучше. Ванату нужно поучиться играть у Дибалы. Они бы с пономоренко были бы как Довбик-Дибала.
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+1
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