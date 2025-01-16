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Рома
17.01.2025 21:45 - : -
Дженоа
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Италия
16 января 2025, 18:29 |
197
0

Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января поединок 21-го тура итальянской Серии А

16 января 2025, 18:29 |
197
0
Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 17 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Дженоа».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Дженоа
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Рома Рим чемпионат Италии по футболу Дженоа Рома - Дженоа Артем Довбик Серия A смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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