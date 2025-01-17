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Чемпионат Италии
Рома
17.01.2025 21:45 - : -
Дженоа
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Италия
17 января 2025, 08:43 | Обновлено 17 января 2025, 08:45
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0

Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 января в 21:45 по Киеву

17 января 2025, 08:43 | Обновлено 17 января 2025, 08:45
155
0
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

17 января на «Стадио Олимпико» пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда никак не может добиться своей цели по возвращению в Лигу чемпионов. Были шансы в прошлом сезоне, и не при разочаровавшем Моуринью, а уже с Де Росси. Но, оптимистично начав и став полноценным тренером, а не и.о., в итоге легенда волков весной закончила весной только 6-м в Серии А и с поражением в полуфинале Лиги Европы. Может, потому Даниэле уволили после первых же неудач нового розыгрыша, впрочем, при его преемнике, Юриче, стало только хуже. Исправить ситуацию смогла только третья каденция в столице Раньери. Не сразу, но ветеран тренерского цеха наладил игру. И даже выиграл в январе дерби у Лацио. Хотя все равно пока что джалоросси идут ниже зоны еврокубков. С Болоньей в прошлом туре, открыв счет, потом уступали, но на 90+ минуте с пенальти оформили итоговые 2:2.

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Дженоа

Клуб под руководством Джилардино вернулись в Серию А и показали вполне достойные результаты, закончив прошлый сезон строго в середине таблицы. Но в новом чемпионате грифоны откровенно сдулись, в том числе из-за серьезных кадровых проблем, которые не смогли полноценно заменить новичками. Но все же после смены наставника, при Патрике Виейра, все-таки получилось прибавить. Хотя бы команда из Генуи начала регулярно набирать очки, пусть и зачастую через ничьи. Но, главное, начиная с ноября, проиграла команда только Наполи, что был максимально зол после предыдущих неудач. В прошлом туре обыграли минимально Парму.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне грифоны смогли взять победу над столичным клубом, первую после 2014-го года. Но волки в мае взяли реванш, а в сентябре в Генуе команды закончили ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень сильно верят в хозяев. Ставим на серьезно прибавивших при нынешнем наставнике гостей из Генуи, применяя подстраховку в виде форы +1,0 забитых гола (коэффициент - 1,90).

Прогноз Sport.ua
Рома
17 января 2025 -
21:45
Дженоа
Фора Дженоа (+1) 1.90 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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