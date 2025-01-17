Италия17 января 2025, 23:29 |
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Рома – Дженоа. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 21-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени
17 января 2025, 23:29 |
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В пятницу, 17 января, проходит матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».
Команды играют на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Серия А. 21-й тур
Рома – Дженоа – 2:1
Голы: Довбик, 25, Шаарави, 60 – Мацини, 33
Артем Довбик забил в ворота Дженоа, 25 минута, 1:0
Патрицио Мацини забил в ворота Ромы, 33 минута, 1:1
СТефано Эль Шаарави забил в ворота Дженоа, 60 минута, 2:1
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