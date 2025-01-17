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  4. Рома – Дженоа. Видео голов и обзор (обновляется)
Италия
17 января 2025, 23:29 |
1070
0

Рома – Дженоа. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 21-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени

17 января 2025, 23:29 |
1070
0
Рома – Дженоа. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В пятницу, 17 января, проходит матч 21-го тура итальянкой Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играют на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Серия А. 21-й тур

Рома – Дженоа – 2:1

Голы: Довбик, 25, Шаарави, 60 – Мацини, 33

Артем Довбик забил в ворота Дженоа, 25 минута, 1:0

Патрицио Мацини забил в ворота Ромы, 33 минута, 1:1

СТефано Эль Шаарави забил в ворота Дженоа, 60 минута, 2:1

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Рома Рим Дженоа Артем Довбик видео голов и обзор Рома - Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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