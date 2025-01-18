Клаудио РАНЬЕРИ: «Это непростая победа. Виейра навел порядок в Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1) в матче 21-го тура Серии A:

«Это была нелегкая задача, так как Патрик Виейра пришел и навел порядок в Дженоа. Нам было трудно найти путь через их паутинную защиту. Мы сумели это сделать, а потом пропустили по стандарту – не мог в это поверить, но это часть игры.

Это было очень тяжело, но мы продолжали стараться, потому что хотели этой победы, чтобы поблагодарить 62 тысяч фанатов Ромы, которые пришли в пятницу вечером – это невероятное количество! Я думал, будет 30–35 тысяч, но их было вдвое больше. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы отблагодарить наших болельщиков, чья любовь к нам не имеет предела.

Когда фанаты протестовали, это было из-за чрезмерной любви. Они всегда ожидают лучшего, и я говорю игрокам: «Всегда отдавайте все лучшее, потому что если мы не получим желаемого результата, но вы отдали все силы – для меня это самое важное». Эль-Шаарави? Это один из наших опытных игроков, и я всегда могу на него рассчитывать.

Я думаю только об одном матче. В Лиге Европы это все или ничего. У нас впереди два больших матча – сначала на выезде против АЗ Алкмаар, а затем дома с Айнтрахтом. Попробуем добиться хорошего результата в Нидерландах. Это будет нелегко, но мы сделаем все возможное. Мы готовы. Ребята в отличной ментальной и физической форме. Посмотрим, как далеко сможем зайти».