Новая реальность. С чем Шахтер подходит к игре Лиги чемпионов против Бреста

Такого еще никогда не было, чтобы свой первый официальный матч в новом году чемпиону Украины приходилось проводить уже в третьей декаде января. Обновленный формат розыгрыша Лиги чемпионов, который УЕФА начал применять с сезона-2024/25, поставил «Шахтер», представляющий Украину в самом престижном клубном турнире континента, перед новой реальностью – необходимостью играть ответственные поединки уже в январе.

Первым соперником в официальном матче для «Шахтера» в 2025 году выступит французский «Брест». Эта команда, которую многие обозреватели откровенно недооценили при процессе жеребьевки, сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Именно «Брест» является лучшей командой Франции в текущем розыгрыше наиболее топового еврокубка, имея равное количество очков с «Лиллем», но опережая «догов» по дополнительным показателям, а также находясь значительно выше, чем «Монако» (16-е место) и «Пари Сен-Жермен» (25-е место).

Подготовку к матчу против «Бреста», который состоится уже 22 января и пройдет в Гельзенкирхене, будучи номинально домашним для «горняков», действующий чемпион Украины начал непривычно рано – уже 4 января. Команда Марино Пушича провела тренировочный сбор в Турции, сыграв на нем три контрольных поединка. И обо всем наиболее важном, что происходило с «горняками» в этот период мы сейчас поговорим…

Пушич остался. Очевидно, ему дали шанс под Лигу чемпионов

Пожалуй, ключевой вопрос непривычно короткого зимнего межсезонья для «Шахтера» заключался в том, пойдет ли руководство клуба на смену главного тренера. Босниец Марино Пушич, который прекрасно проявил себя в минувшем сезоне, в текущем розыгрыше УПЛ пока не демонстрирует способности отстоять с «горняками» титул лучшей команды страны. На «зимовку» дончане ушли лишь третьими в турнирной таблице с 5-очковым отставанием от «Александрии», которая идет второй, и аж 10-очковой форой от лидирующего «Динамо».

В прессе еще в конце ноября начали витать слухи о возможном уходе Пушича, которые только подогрел босниец своим интервью, где заявил о желании зимой обсудить вопрос своего будущего с руководством «Шахтера».

shakhtar.com. В «Шахтере» продолжают доверять Марино Пушичу

Сборы в Турции «Шахтер» провел с Пушичем во главе, и это очевидная демонстрация того, что клубный менеджмент «горняков» продолжает доверять боснийцу, предоставив тому время на исправление ситуации. Безусловно, в УПЛ догнать «Динамо» дончане способны (хотя, скорее, лишь теоретически), но, скорее всего, менять наставника в «Шахтере» не пожелали именно из-за необходимости уже в январе продолжать участие в общем этапе Лиги чемпионов. Матчи против «Бреста» и дортмундской «Боруссии» станут явным лакмусом реальных способностей Пушича и, вероятно, во многом повлияют на его дальнейшее будущее. Не исключено, что Марино вообще оставили исключительно из-за Лиги чемпионов, так как в УПЛ надеяться на чемпионство «Шахтер» может только в том случае, если весной «посыплется» их главный конкурент – «Динамо», а это крайне маловероятно, учитывая комплексную и сбалансированную работу со стороны Шовковского.

Положительные результаты на фоне невнятной игры

Как уже упоминалось выше, в январе в Турции «Шахтер» сыграл три контрольных поединка. Первый – против загребского «Динамо» – завершился для «горняков» ничьей (2:2), а два заключительных, проведенных в один день, украинская команда завершила победами против представителей Болгарии: сперва номинально второй состав «Шахтера» обыграл софийский ЦСКА (1:0), а затем потенциальная основа разгромила «Лудогорец» с Игорем Йовичевичем во главе (4:0).

Стоит отмечать, что сборы для «горняков» и вовсе могли бы завершится тремя победами, но загребскому «Динамо» действующий чемпион Украины позволил отыграться уже в компенсированное время – на 90+5-й минуте. И это такой себе тревожный звоночек в плане того, насколько все хорошо у команды с концентрацией. При том, что с хорватами «оранжево-черные» первыми пропустили, а затем проявили характер и сумели перевернуть ход встречи, ведя 2:1 буквально до самых последних ее секунд.

Игра с софийским ЦСКА примечательна тем, что Марино Пушич дал сыграть многим резервистам – Фесюну, Граму, Назарине, Фарине, а также игрокам из команды U-19 Глущенко и Дрозду. Двое последних откровенно каши не испортили, продемонстрировав, что заслуживают доверия и в официальных поединках, уж как минимум на уровне УПЛ. Более того, на фоне прогресса Дрозда крайне удивительно, зачем «Шахтер» активно торговался и готов был идти на существенные траты в ситуации с Крупским… Но об уровне доверия «Шахтера» к своим воспитанникам мы совсем недавно уже говорили:

Победу в матче против ЦСКА «Шахтеру» принес молодой талант Виктор Цуканов. Он отлично подключился к атаке и завершил отменный прострел Шведа, который весьма удачно вышел на замену, но в целом его игра продолжает выглядеть крайне эпизодичной – моментами Марьян впечатляет, но в других ситуациях остается абсолютно незаметным.

Да и сам «Шахтер» во всех трех матчах откровенно не впечатлил, чтобы там не продолжал рассказывать Пушич. Даже игра против «Лудогорца», завершившаяся разгромом болгар (4:0), стала абсолютно типичной для «горняков» в нынешнем сезоне. Украинская команда демонстрировала быстрый и атакующий футбол лишь фрагментами, что и принесло результат. В остальном же, при первой возможности, «Шахтер» с радостью использовал возможности успокоить матч, планомерно перекатывая мяч то в первой, то во второй третях. Высокоинтенсивного футбола, при котором «горняки» стремились бы реально загнать соперника, максимально используя командные взаимодействия и индивидуальное превосходство, в очередной раз не было. Хотелось бы списать это на традиционные нагрузки, под которыми игроки пребывают на сборах…

Доверие к Азарови, перформанс Кевина, надежда на Марлона Гомеса

Теперь давайте о кадровых решениях штаба Пушича, которые бросили в глаза. Как уже отмечалось, матчи против ЦСКА и «Лудогорца» проходили в один день и там босниец, очевидно, смоделировал ситуацию, когда на первую встречу в основе вышел так называемый ближайший резерв, а на вторую – собственно те, на кого Марино рассчитывает, как на футболистов стартового состава прямо сейчас.

Абсолютно блестяще себя проявил бразилец Кевин. Он еще в матче против загребского «Динамо» отличился очень качественным забитым мячом – на индивидуальном мастерстве. А против «Лудогорца» Кевин и вовсе блистал во всей красе: забил сам и ассистировал соотечественникам Марлону Гомесу и Эгиналду. Скорость, техника и видение поля – это то, что есть у Кевина и чем «Шахтер» обязан эффективно пользоваться в матчах Лиги чемпионов, где соперник априори предоставляет атакующим игрокам «горняков» больше свободных зон, чем это бывает в традиционных поединках УПЛ.

Также стоит отмечать доверие Пушича к левому фулбеку Азарови. Похоже, что именно грузина, а не бразильца Педро Энрике, боснийский специалист наигрывал под основу на матчи Лиги чемпионов с «Брестом» и «Боруссией». И третий мяч «горняков» в ворота «Лудогорца» показал, что Азарови способен очень эффективно взаимодействовать с Кевином, раскрывая его сильные качества. Кроме того, в отличие от Педро Энрике, Иракли значительно лучше справляется с вызовами непосредственно в обороне, чем облегчает жизнь Кевину. Эта связка просто обязана быть основной на Лигу чемпионов, где ранее Пушич упорно ставил налево в оборону сперва Педро Энрике, а когда тот схлопотал красную карточку, то на «Баварию» Марино задвинул на фланг защиты Матвиенко, поставив в центр Грама, а Азарови продолжал мариновать на скамейке…

shakhtar.com. Кевин (слева) и Иракли Азарови (№ 16) на сборах показали отличное взаимодействие

Важно акцентировать внимание и на работе Марлона Гомеса. Как минимум на сборе в Турции бразилец показал, что способен быть более полезным команде, чем зачастую весьма инертный Бондаренко. Поэтому против «Лудогорца», где была потенциальная основа, играл именно бразилец, а вот на ЦСКА вышел украинец. Да и вообще тройка в центре поля Марлон Гомес – Крыськив – Судаков прямо сейчас выглядит, пожалуй, наиболее органичной и потенциально эффективной для «Шахтера». Все трое достаточно универсальны, и могут отрабатывать как на оборону, так и на атаку, меняясь позициями и путая тем самым соперника. С Бондаренко или Степаненко такие трюки не пройдут…

Уход Келси и множество трансферных слухов

И в заключение – о кадрах. Прежде всего, стоит отмечать уход в «Портленд Тимберс» венесуэльского центрфорварда Кевина Келси, который в январе только-только вернулся в «Шахтер» из аренды в «Цинциннати». Молодой талант сразу выразил уверенность быть полезным «горнякам» во второй части сезона, но его продали за 6 миллионов долларов, если доверять данным инсайдеров.

Продажа Келси означает, что реальных покупателей на Лассину Траоре в «Шахтере» так и не нашли. Еще в конце декабря в СМИ активно судачили, что «горняки» ищут варианты трудоустройства для буркинийца. Назывались даже вполне конкретные направления – Франция, где Лассину предлагали «Лансу» и «Реймсу», а также Бразилия, где виды на африканца имел «Фламенго», куда недавно спортивным директором пришел экс-руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту. Впрочем, пока Траоре остается в «Шахтере», а вот куда более перспективного во всех отношениях Келси клуб почему-то предпочел продать. Есть ощущение, что менеджмент «горняков» еще пожалеет об этом своем решении…

Нельзя обходить вниманием и еще один потенциально громкий трансфер «Шахтера» из категории «на выход». Речь об основном правом вингере команды 28-летнем Александре Зубкове. Предметный интерес к нему также проявляли из-за океана – новый проект для MLS «Сан-Диего». Но там решили, что платить более 5 миллионов долларов за футболиста в уже достаточно зрелом возрасте, который не является звездой одной из топовых европейских лиг, а затем еще и обеспечивать того большой зарплатой, используя правило назначенного игрока в MLS – как-то уж совсем нелогично. По слухам, агенты Зубкова ищут для своего клиента другие варианты в заокеанском чемпионате, но пока наиболее явным претендентом на Александра остается турецкий «Трабзонспор». Причем турки активно торгуют вингера и уже предлагали за него то 4, то 6 миллионов евро. «Шахтер» якобы хочет не менее 8, а то и 10 миллионов, из-за чего договориться пока не удается. Однако интересно, что ни против ЦСКА, ни против «Лудогорца» Зубков не играл, а о его травмах публично не сообщалось. При этом, Александр тепло общался с Игорем Йовичевичем, будучи переодетым в игровую форму, по причине чего у многих возникло предположение, что Зубкова решили не использовать именно из-за готовящегося трансфера в другой клуб.

shakhtar.com. Александр Зубков (№ 11) вскоре может покинуть «Шахтер»

Что касается входящих трансферов, то здесь вокруг «Шахтера» слухов также пруд пруди. Помимо упоминавшегося выше Крупского, который отдал предпочтение переходу в «Металлист 1925», «горняки» прямо сейчас торгуют 19-летнего уругвайского центрбека «Пеньяроля» Хуана Родригеса, за которого готовы заплатить около 7 миллионов долларов. Также в клуб продолжают сватать бразильцев, за одного из которых, чье имя пока не раскрывается (предположительно, это может быть Энрике Кармо из «Сан-Паулу» или Уэсли из «Аль-Насра», которыми дончане активно интересовались ранее), украинцы якобы готовы заплатить 15+ миллионов евро.

А еще слухи продолжают «отправлять» в «Шахтер» опорника «Александрии» Ивана Калюжного, плюс порой в СМИ попадают совершенно дикие сплетни, как например, новость о якобы интересе «горняков» к 33-летнему Франку Фабре из «Бока Хуниорс».

Но если последний слух, скорее всего, является плодом воспаленной фантазии кого-то из южноамериканских инсайдеров, то вот интерес чемпиона Бразилии и действующего обладателя Кубка Либертадорес «Ботафого» к Марлону Гомесу является более чем реальным. За хавбека бразильцы готовы отдать 10 миллионов евро, и это пока не устраивает «Шахтер». Ожидается, что переговоры будут продолжены, хотя не факт, что клуб из Рио-де-Жанейро все-таки решит идти в них до конца, ведь параллельно, по слухам, «Ботафого» близок к тому, чтобы вызволить из «болот» двух других бразильских хавбеков – Битело и Вендела, за которых готовы заплатить плюс-минус такие же деньги, как за Марлона Гомеса.

Как бы то ни было, а оставшееся до закрытия трансферного окна время обещает быть очень насыщенным для «Шахтера». Но многое при принятии решений, вероятно, будет все равно зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Ведь покупать нового бразильца за 15+ миллионов евро даже без гарантий выступления в ЛЧ в следующем сезоне и под потенциально абсолютно другого тренера – это серьезная авантюра, на которую далеко не факт, что в нынешних условиях согласится пойти собственник «горняков» Ринат Ахметов.