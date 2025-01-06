Кевин КЕЛСІ: «Я вернулся в Шахтер с новыми силами»

20-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси прокомментировал свое возвращение после аренды в «Цинциннати».

«Я очень доволен, что вернулся. Аренда пошла мне на пользу. Я много играл и почувствовал, что могу прогрессировать. Сейчас я вернулся с новыми силами и готов демонстрировать результат.

Конечно, чемпионат США совершенно другой, сравнивать его с украинским не стоит. Европейский футбол всегда будет выше по уровню. Здесь и забивать сложнее.

Но я многому научился и думаю, что смогу принести пользу своей команде во второй части сезона.

Трудно сравнивать уровни чемпионатов MLS и Украины, ведь Украина в моем сердце», – прокомментировал Кевин Келси.

В составе клуба MLS 20-летний форвард провел 29 матчей, забив 6 мячей.