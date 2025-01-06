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  4. Кевин КЕЛСІ: «Я вернулся в Шахтер с новыми силами»
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 16:43 |
589
1

Кевин КЕЛСІ: «Я вернулся в Шахтер с новыми силами»

Игрок выступал на правах аренды в США

06 января 2025, 16:43 |
589
1
Кевин КЕЛСІ: «Я вернулся в Шахтер с новыми силами»
ФК Шахтер. Кевин Келси

20-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси прокомментировал свое возвращение после аренды в «Цинциннати».

«Я очень доволен, что вернулся. Аренда пошла мне на пользу. Я много играл и почувствовал, что могу прогрессировать. Сейчас я вернулся с новыми силами и готов демонстрировать результат.

Конечно, чемпионат США совершенно другой, сравнивать его с украинским не стоит. Европейский футбол всегда будет выше по уровню. Здесь и забивать сложнее.

Но я многому научился и думаю, что смогу принести пользу своей команде во второй части сезона.

Трудно сравнивать уровни чемпионатов MLS и Украины, ведь Украина в моем сердце», – прокомментировал Кевин Келси.

В составе клуба MLS 20-летний форвард провел 29 матчей, забив 6 мячей.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Гуд! Такой оптимистичный настрой можно только приветствовать.👍👍👍 Тем более, если спихнут в аренду травматичного Лассину, перед Кевином откроется огромное "окно возможностей". Может даже, заявят Келси на оставшиеся два матча Лиги Чемпионов, вместо Траоре.
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