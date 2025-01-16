Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
«Горняки» нацелились на очередного бразильца
Донецкий «Шахтер» в ближайшее время может подписать нового футболиста, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «горняки» ведут переговоры по игроку с бразильским паспортом, который выступает на атакующей позиции. Сумма трансфера может стать рекордной для последних лет, то есть более 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» готов заплатить за украинского вингера донецкого «Шахтера» Александр Зубкова 6 миллионов евро, но «горняки» хотят получить большую сумму.
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