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  4. Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 14:12 |
2072
10

Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро

«Горняки» нацелились на очередного бразильца

16 января 2025, 14:12 |
2072
10
Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время может подписать нового футболиста, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горняки» ведут переговоры по игроку с бразильским паспортом, который выступает на атакующей позиции. Сумма трансфера может стать рекордной для последних лет, то есть более 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» готов заплатить за украинского вингера донецкого «Шахтера» Александр Зубкова 6 миллионов евро, но «горняки» хотят получить большую сумму.

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Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 10
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AK.228
От нехер делать срне и палкину
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+2
COBA
Можливо це й правда.. Вже повідомили, що з червня електроенергія дорожчає до 6.64. 
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+1
Lulinnha
Ахметов наверное после потерь предприятий на Донбассе решился гульнуть на трансферах как в последний раз...
Что-то Бурбас курнул не то... 
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+1
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avk2307
Конечно критерии зашибись ...
Не гравця збірної чи гравця основи клубу гарного, а Гравця за 15 млн.
МЮ підписав парочку за 80 та 100 і за 50 але щось не пре...
Челсі також...
Та і Шахтар по 12 купив парочку ,але щось нічого вони на фоні 300 тисячних опонентів не показують
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0
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