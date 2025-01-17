ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Стороны договорились о продлении сотрудничества на 9,5 лет
Норвежский форвард Эрлинг Холанд продлил контракт с английским «Манчестер Сити» – стороны договорились о продлении сотрудничества до 2034 года.
«Эрлинг здесь надолго! Мы рады сообщить, что футболист продлил свой контракт до 2034 года», – сообщила пресс-служба английского клуба.
В активе Холанда – 126 матчей за «Манчестер Сити», 111 голов и 15 результативных передач. В футболке «горожан» норвежский форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии.
Dear defenders 🖋️ pic.twitter.com/bra8MZEhq6— Manchester City (@ManCity) January 17, 2025
Erling's here to stay! — Manchester City (@ManCity) January 17, 2025
We're thrilled to announce @ErlingHaaland has extended his contract at City to 2034 🙌 pic.twitter.com/38ewvPqCP7
📸✍️ pic.twitter.com/BCkWUTplsk— Manchester City (@ManCity) January 17, 2025
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