ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити

Норвежский форвард Эрлинг Холанд продлил контракт с английским «Манчестер Сити» – стороны договорились о продлении сотрудничества до 2034 года.

«Эрлинг здесь надолго! Мы рады сообщить, что футболист продлил свой контракт до 2034 года», – сообщила пресс-служба английского клуба.

В активе Холанда – 126 матчей за «Манчестер Сити», 111 голов и 15 результативных передач. В футболке «горожан» норвежский форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии.

Erling's here to stay! 🩵



We're thrilled to announce @ErlingHaaland has extended his contract at City to 2034 🙌 pic.twitter.com/38ewvPqCP7