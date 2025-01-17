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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Англия
17 января 2025, 11:16 | Обновлено 17 января 2025, 12:13
1518
3

ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити

Стороны договорились о продлении сотрудничества на 9,5 лет

17 января 2025, 11:16 | Обновлено 17 января 2025, 12:13
1518
3
ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Эрлинг Холанд продлил контракт с английским «Манчестер Сити» – стороны договорились о продлении сотрудничества до 2034 года.

«Эрлинг здесь надолго! Мы рады сообщить, что футболист продлил свой контракт до 2034 года», – сообщила пресс-служба английского клуба.

В активе Холанда – 126 матчей за «Манчестер Сити», 111 голов и 15 результативных передач. В футболке «горожан» норвежский форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии.

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Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Эрлинг Холанд продление контракта
Микола Титюк Источник: ФК Манчестер Сити
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Комментарии 3
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Alfred
Жовта преса писала про його відхід з клубу, про те що він вже на валізах, а тут контракт на 10 років 
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+1
Макс Максов
Може випередети Агуеро та стати легендою Ман Сіті!
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0
NadalKing
Очень странно,он и его батя постоянно говорили,что хотят поиграть во всех топ лигах,а тут по сути контракт до конца карьеры..
З.Ы, и любопытно,а пункт есть,что может уйти в случаи если МС отправят в низшие лиги..
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-1
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