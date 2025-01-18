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Чемпионат Португалии
Бенфика
17.01.2025 22:15 – FT 4 : 0
Фамаликау
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Португалия
18 января 2025, 00:23 | Обновлено 18 января 2025, 00:30
165
0

Бенфика с хет-триком устроила разгром сопернику, Трубин сыграл сухой матч

Три гола у хозяев поля забил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга

18 января 2025, 00:23 | Обновлено 18 января 2025, 00:30
165
0
Бенфика с хет-триком устроила разгром сопернику, Трубин сыграл сухой матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

​Вечером 17 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Фамаликау.

В поединке на Эштадиу да Луж в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 4:0.

Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, и он сохранил свои владения в неприкосновенности.

Хет-трик для победителей оформил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга, еще один гол забил Оркун Кекчю.

В турнирной таблице Спортинг и Бенфика набрали по 41 очку, Порту имеет 40 баллов.

Чемпионат Португалии. 18-й тур, 17 января

Бенфика – Фамаликау – 4:0

Голы: Леандру Баррейру, 11, 36, 67, Оркун Кекчю, 80

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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