Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Фамаликау

В пятницу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Фамиликау».

Встреча пройдет на Да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд огласили стартовые составы своих коллективов. Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Бенфика» – «Фамиликау»: