Португалия17 января 2025, 21:15 |
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Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Фамаликау
Матч 18-го тура чемпионата Португалии начнется в 22:15 по киевскому времени
17 января 2025, 21:15 |
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В пятницу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Фамиликау».
Встреча пройдет на Да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд огласили стартовые составы своих коллективов. Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч «Бенфика» – «Фамиликау»:
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