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  4. Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Фамаликау
Португалия
17 января 2025, 21:15 |
84
0

Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Фамаликау

Матч 18-го тура чемпионата Португалии начнется в 22:15 по киевскому времени

17 января 2025, 21:15 |
84
0
Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Фамиликау».

Встреча пройдет на Да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд огласили стартовые составы своих коллективов. Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Бенфика» – «Фамиликау»:

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Фамаликау
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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