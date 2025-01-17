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Чемпионат Португалии
Бенфика
17.01.2025 22:15 - : -
Фамаликау
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Португалия
17 января 2025, 08:36 | Обновлено 17 января 2025, 08:39
57
0

Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 17 января в 22:15 по Киеву

17 января 2025, 08:36 | Обновлено 17 января 2025, 08:39
57
0
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

17 января на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 18-го тура Примейры Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Фамаликау». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда после чемпионства-2023 проиграла гонку соседнему Спортингу за защиту титула. Но все же заслуги Шмидта позволили тогда ему сохранить тренерский пост. Впрочем, уже к осени Рогера на фоне новых неудач уволили. Вроде бы с Бруну Лаже получилось прибавить, но все равно осечек достаточно. Чего стоит пара неудач на стыке лет, когда последовательно проиграли дерби львам, а потом - еще и Браге, когда Трубину забили дважды с двух ударов в створ. Но у архиепископов сразу же взяли реванш, причем очень уверенный, 3:0, заодно обеспечив себе проход в финале Кубка Лиги. Там был очередной раунд противостояния со Спортингом, что в параллельном поединке того этапа выбил Порту. И в серии пенальти все же обыграли соседа. Успели с Фаренсе сыграть в рамках кубка Португалии. Там было куда проще - выиграли 3:1.

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Фамаликау

Клуб долгое время ничем не выделялся. Но в прошлом десятилетии в проект пришли серьезные инвесторы - чего стоит Жорже Мендеш, лучший агент страны, а то и мира. В 2019-м году, только поднявшись в Примейру, Vila Nova позиционировала себя как претендент на еврокубки - но так и не пробились туда ни в том цикле, ни в следующих. Впрочем, команда добилась негласного статуса крепкого середняка. Который вот уже трижды закончили сезон на 8-й строчке. Сейчас Famalicenses идут примерно на том же уровне, побеждая и проигрывая примерно поровну раз. А в последнее время, вот уже 8 туров кряду, были максимум ничьи - как с Каза Пия в предыдущем поединке.

Статистика личных встреч

В целом, явное преимущество есть, конечно же, у красно-белых из Лиссабона. Но в 2024-м году львы Фару ухитрились дважды, и в мае, и в августе, обыгрывали дома столичный гранд с идентичным счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости создадут проблемы гранду. Согласимся и поставим на хозяев с форой -1,5 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
17 января 2025 -
22:15
Фамаликау
Фора Бенфики (-1.5) 1.60 Сделать ставку
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Фамаликау Бенфика Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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