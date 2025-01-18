Бенфика – Фамаликау – 4:0. Сухой матч Трубина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Португалии
Вечером 17 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Фамаликау.
В поединке на Эштадиу да Луж в Лиссабоне победили хозяева поля со счетом 4:0.
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Ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, и он сохранил свои владения в неприкосновенности.
Хет-трик для победителей оформил хавбек Леандру Баррейру из Люксембурга, еще один гол забил Оркун Кекчю.
Чемпионат Португалии. 18-й тур, 17 января
Бенфика – Фамаликау – 4:0
Голы: Леандру Баррейру, 11, 36, 67, Оркун Кекчю, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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