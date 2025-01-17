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  4. Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера
Лига наций
17 января 2025, 14:31 |
1267
5

Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера

Федерация футбола прекратила сотрудничество с Доменико Тедеско

17 января 2025, 14:31 |
1267
5
Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Федерация футбола Бельгии уволила с поста главного тренера национальной сборной Доменико Тедеско – об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери:

«Это официально. Сотрудничество между Тедеско и бельгийскими «красными дьяволами» прекращено. Немецкий тренер был уволен утром, об этом решении ему объявили на личной встрече».

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года – во главе сборной провел 24 матча, одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Под руководством специалиста бельгийские футболисты дошли до 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года.

Бельгия является соперником сборной Украины за выход в дивизион А Лиги наций. Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта.

LiveResult онлайн: https://www.liveresult.ru/news/Futbol/258543-Istochnik-Tedesko-uvolen-s-posta-glavnogo-trenera-sbornoy-Belgii

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сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско сборная Украины по футболу Лига наций Саша Тавольери
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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vitaha33
Погана для нас новина, цей фізрук був єдиним нашим шансом на перемогу
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Lulinnha
Следующий тренер физрук Анри. 
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Перець
та і пох
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saltim
Без Мудрика шансов нет
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