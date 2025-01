Накануне матча с Украиной. Сборная Бельгии уволила главного тренера

Федерация футбола Бельгии уволила с поста главного тренера национальной сборной Доменико Тедеско – об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери:

«Это официально. Сотрудничество между Тедеско и бельгийскими «красными дьяволами» прекращено. Немецкий тренер был уволен утром, об этом решении ему объявили на личной встрече».

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года – во главе сборной провел 24 матча, одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Под руководством специалиста бельгийские футболисты дошли до 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года.

Бельгия является соперником сборной Украины за выход в дивизион А Лиги наций. Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта.

