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Сборная УКРАИНЫ
06 марта 2025, 20:34 | Обновлено 06 марта 2025, 20:43
710
1

Впервые за полтора года. В сборную Украины вернется полузащитник

Егор Назарина будет вызван в национальную команду страны

06 марта 2025, 20:34 | Обновлено 06 марта 2025, 20:43
710
1
Впервые за полтора года. В сборную Украины вернется полузащитник
ФК Шахтер. Егор Назарина

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина будет вызван в сборную Украины, сообщил Виктор Вацко.

Последний раз в футболке национальной команды Егор появлялся на поле еще в сентябре 2023 года. 27-летний футболист тогда сыграл 23 минуты в матче с Мальтой и 1 минуту в матче с Англией.

Сборная Украины сыграет с сборной Бельгии 20 и 23 марта в рамках плей-офф квалификации Лиги наций в дивизион А.

В текущем сезоне Егор Назарина провел 6 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что основной игрок сборной Украины выбыл на 1,5 месяца.

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Егор Назарина сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: УПЛ-ТВ
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saltim
Гол в ворота Шахты на его совести. Загорелый как от стоячего ушел от него. Даже фол не сделал.
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