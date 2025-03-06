Впервые за полтора года. В сборную Украины вернется полузащитник

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина будет вызван в сборную Украины, сообщил Виктор Вацко.

Последний раз в футболке национальной команды Егор появлялся на поле еще в сентябре 2023 года. 27-летний футболист тогда сыграл 23 минуты в матче с Мальтой и 1 минуту в матче с Англией.

Сборная Украины сыграет с сборной Бельгии 20 и 23 марта в рамках плей-офф квалификации Лиги наций в дивизион А.

В текущем сезоне Егор Назарина провел 6 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что основной игрок сборной Украины выбыл на 1,5 месяца.