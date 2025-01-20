ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем

Наставник «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».

– Все ли игроки, кроме Владимира Бражко, готовы к завтрашней игре?

– Прежде всего, хочу сказать спасибо Турции за теплый прием, за теплые слова поддержки по ситуации, которая происходит в нашей стране. К сожалению, уже 11-й год продолжается война, три из которых – широкомасштабная. Вы спрашивали, как управлять, как мотивировать команду. Очень сложно и непросто настраиваться на матчи под звуки воздушной тревоги и взрывов. Но мы должны понимать: чтобы футбол в Украине продолжался, нужно продолжать играть. И ребята это понимают. Если мы остановимся, то и футбол остановится, это касается и многих других отраслей, не только спорта. Мы должны выполнять свою работу, работать и помогать воинам защищать наши границы и делать все от нас зависящее, чтобы показать всему миру: что бы ни происходило, сломать Украину невозможно.

Что касается непосредственно вашего вопроса, кроме Бражко, нам завтра также точно не сможет помочь Денис Попов. Все остальные игроки готовы выйти на поле.

– Как прошел ваш сбор в Анталии?

– Безусловно, для нас это так же новый опыт. Мы раньше вышли из отпуска. Учитывая климатические условия, которые есть в Украине, мы не можем проводить чемпионат в декабре или в январе. Мы начинаем его только в конце февраля. Но мы должны в этих условиях адаптироваться к новым реалиям и готовиться. Считаю, что мы провели достаточно плодотворную работу, и игроки готовы настолько, насколько они могут быть готовы после почти 2,5 недель, в течение которых мы готовились.

– Мирча Луческу, уважаемый человек в Турции. Он в январе посещал ваши товарищеские матчи. Говорили ли вы с ним о поединке против «Галатасарая», его бывшей команды? И если нет, то на какие другие футбольные темы общались?

– Мирча Луческу – очень уважаемый человек не только в Турции, но и в Украине. Мы постоянно поддерживаем отношения, общаемся с ним. Он приезжал смотреть наши матчи и тренировки, мы разговаривали на много разных тем, и о футболе в частности.

– Какие вы видите шансы для «Галатасарая»?

– Давайте будем откровенны: мы будем играть против одного из грандов турецкого футбола, команды, которая в последние годы успешно выступает и сделала приобретения на сумму более 150 миллионов. Здесь играют опытные футболисты, представители разных чемпионатов - и это, безусловно, лишь добавляет веса. Они на шестом месте в Лиге Европы и имеют неплохие шансы пройти дальше. Также, если не ошибаюсь, «Галатасарай» один из лучших по количеству забитых мячей. Повторюсь, мы прекрасно понимаем, против кого будем играть.

Мы говорим о нашем сопернике, но мы, глядя на него, сами готовились к этой игре. И мы будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настрой и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат складывается из многих аспектов: ошибок, выполненных моментов и так далее.