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Лига Европы
20 января 2025, 18:42 | Обновлено 20 января 2025, 18:45
2629
43

ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем

Наставник «бело-синих» высказался о следующем поединке

20 января 2025, 18:42 | Обновлено 20 января 2025, 18:45
2629
43
ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем
ФК Динамо. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».

– Все ли игроки, кроме Владимира Бражко, готовы к завтрашней игре?

– Прежде всего, хочу сказать спасибо Турции за теплый прием, за теплые слова поддержки по ситуации, которая происходит в нашей стране. К сожалению, уже 11-й год продолжается война, три из которых – широкомасштабная. Вы спрашивали, как управлять, как мотивировать команду. Очень сложно и непросто настраиваться на матчи под звуки воздушной тревоги и взрывов. Но мы должны понимать: чтобы футбол в Украине продолжался, нужно продолжать играть. И ребята это понимают. Если мы остановимся, то и футбол остановится, это касается и многих других отраслей, не только спорта. Мы должны выполнять свою работу, работать и помогать воинам защищать наши границы и делать все от нас зависящее, чтобы показать всему миру: что бы ни происходило, сломать Украину невозможно.

Что касается непосредственно вашего вопроса, кроме Бражко, нам завтра также точно не сможет помочь Денис Попов. Все остальные игроки готовы выйти на поле.

– Как прошел ваш сбор в Анталии?

– Безусловно, для нас это так же новый опыт. Мы раньше вышли из отпуска. Учитывая климатические условия, которые есть в Украине, мы не можем проводить чемпионат в декабре или в январе. Мы начинаем его только в конце февраля. Но мы должны в этих условиях адаптироваться к новым реалиям и готовиться. Считаю, что мы провели достаточно плодотворную работу, и игроки готовы настолько, насколько они могут быть готовы после почти 2,5 недель, в течение которых мы готовились.

– Мирча Луческу, уважаемый человек в Турции. Он в январе посещал ваши товарищеские матчи. Говорили ли вы с ним о поединке против «Галатасарая», его бывшей команды? И если нет, то на какие другие футбольные темы общались?

– Мирча Луческу – очень уважаемый человек не только в Турции, но и в Украине. Мы постоянно поддерживаем отношения, общаемся с ним. Он приезжал смотреть наши матчи и тренировки, мы разговаривали на много разных тем, и о футболе в частности.

– Какие вы видите шансы для «Галатасарая»?

– Давайте будем откровенны: мы будем играть против одного из грандов турецкого футбола, команды, которая в последние годы успешно выступает и сделала приобретения на сумму более 150 миллионов. Здесь играют опытные футболисты, представители разных чемпионатов - и это, безусловно, лишь добавляет веса. Они на шестом месте в Лиге Европы и имеют неплохие шансы пройти дальше. Также, если не ошибаюсь, «Галатасарай» один из лучших по количеству забитых мячей. Повторюсь, мы прекрасно понимаем, против кого будем играть.

Мы говорим о нашем сопернике, но мы, глядя на него, сами готовились к этой игре. И мы будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настрой и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат складывается из многих аспектов: ошибок, выполненных моментов и так далее.

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Александр Шовковский Галатасарай Динамо Киев Лига Европы
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 43
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Anton Dlz
Які шанси, якщо Динамо в підсумку нікуди не вийде?
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+2
Lulinnha
Шансы как говорится есть. Но тут бы просто без травм обойтись к началу сезона. 
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0
Oleksandr
Навіть 22 гравця на полі не допомогло би безхребетному Динамо взяти очки. Техніки 0, сили та бажання 0. Все що можна було програти - Сашо програв, ось і весь успіх. Нехай глори кричать у 2 рота, що в УПЛ на першому йдемо, а толку? Якщо потім позоритись в Європі. Тому, буде за щастя, якщо нічия. Це максимум. У кротів шансів не більше, але і вони очки взяли і це ЛЧ, тому відкриваємо очі і не чекаємо чуда
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0
serhiy
Обісрані ахметки,палкіни,колєснікови -ви привели війну в Україну - валіть науй на бамбас арену і дебілів квантума і сосуна з собою заберіть
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-2
Отаман
Обісрані гуньдяївці суркіса та медведчука, ваше фк ганьба вже 20 матчів не перемагає в основному раунді(груповому турнірі) єврокубків, це дуже добре, чи дуже погано!?
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-2
Отаман
То що фк ганьба суркіса вже багато років без трофеїв і не виграє 20 матчів в основному раунді єврокубків, це вже зрозуміло. Ну може вже хтось відповіси, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука перемагали в основному раунді (груповому етапі) єврокубків, хтось ще пам'ятає, коли це було і у кого вони вигравали, чомусь немає ніде про це інформації!?
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
LexХХХ
Мені от цікаво, як саме вони допомагають воїнам? 
Та Гриша ж не по етім дєлам, а Ігор в Монако краще лишній раз матнеться.
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-3
Показать Скрыть 28 ответов
vovei
Не ссы Сашо. У тебя есть супер игрок Короваев.
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
Валентина
Ну що на цей раз завадить,довга дорога,тяжкий переліт,чи синя шапочка.Один Шапаренко коштує 300 млн.то що вам якийсь Галатасарай,коли в Динамо грають одні зірки.Подивимось.
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
Дыряво с пердя🤣
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-8
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