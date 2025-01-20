Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский в день инаугурации нового президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа поделился фотографией с его восковой фигурой.

«Дождались... Почти обо всем договорились...» – добавил легендарный экс-воротарь на фото в Instagram-stories.

Напомним, Дональд Трамп станет 47-м президентом в истории Соединенных штатов Америки. Он же был 45-м. На выборах в 2024 году Дональд победил Джо Байдена.

ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа