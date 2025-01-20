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  4. ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 14:43 |
961
1

ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа

Главный тренер «Динамо» «почти обо всем договорился»

20 января 2025, 14:43 |
961
1
ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский в день инаугурации нового президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа поделился фотографией с его восковой фигурой.

«Дождались... Почти обо всем договорились...» – добавил легендарный экс-воротарь на фото в Instagram-stories.

Напомним, Дональд Трамп станет 47-м президентом в истории Соединенных штатов Америки. Он же был 45-м. На выборах в 2024 году Дональд победил Джо Байдена.

ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа

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Александр Шовковский Динамо Киев Дональд Трамп российско-украинская война фото
Дмитро Вус Источник: Instagram
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