Украина. Премьер лига20 января 2025, 14:43 |
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ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа
Главный тренер «Динамо» «почти обо всем договорился»
20 января 2025, 14:43 |
961
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Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский в день инаугурации нового президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа поделился фотографией с его восковой фигурой.
«Дождались... Почти обо всем договорились...» – добавил легендарный экс-воротарь на фото в Instagram-stories.
Напомним, Дональд Трамп станет 47-м президентом в истории Соединенных штатов Америки. Он же был 45-м. На выборах в 2024 году Дональд победил Джо Байдена.
ФОТО. «Дождались...» Шовковский опубликовал фото с фигурой Трампа
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