ВИДЕО. «Я ненавижу футбол». Самая красивая футболиста плачет из-за парня

Футболистка португальской «Браги» и сборной Хорватии Ана Маркович имеет славу одной из самых красивых футболисток мира.

Недавно в TikTok завирусилось видео, в котором красавица прощается со своим парнем Томашем Рибейру, который покинул клуб «Витория Гимараэш» и перешел в «Фаренсе». Этот переход принудил пару к временному расставанию и отношениям на расстоянии.

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Маркович опубликовала видео, на котором она зафиксировала прощание со своим бойфрендом – девушка плакала...

«Иногда я ненавижу футбол», – написала Ана Маркович под видео.

«Томаш каждое утро готовил мне завтрак и другую еду. Он заботился обо мне. Теперь я одна и должна готовить сама», – цитирует Ану Przeglad Sportowy.