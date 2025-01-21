ВИДЕО. «Я ненавижу футбол». Самая красивая футболиста плачет из-за парня
Видео при участии Аны Маркович набирает популярности
Футболистка португальской «Браги» и сборной Хорватии Ана Маркович имеет славу одной из самых красивых футболисток мира.
Недавно в TikTok завирусилось видео, в котором красавица прощается со своим парнем Томашем Рибейру, который покинул клуб «Витория Гимараэш» и перешел в «Фаренсе». Этот переход принудил пару к временному расставанию и отношениям на расстоянии.
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Маркович опубликовала видео, на котором она зафиксировала прощание со своим бойфрендом – девушка плакала...
«Иногда я ненавижу футбол», – написала Ана Маркович под видео.
«Томаш каждое утро готовил мне завтрак и другую еду. Он заботился обо мне. Теперь я одна и должна готовить сама», – цитирует Ану Przeglad Sportowy.
@anamarkovix
Good luck bubi, you will do amazing and I can’t wait to see your games🙏🏼❤️♬ som original - clovmsc
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