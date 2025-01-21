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21 января 2025, 00:19 | Обновлено 21 января 2025, 00:47
476
2

ВИДЕО. «Я ненавижу футбол». Самая красивая футболиста плачет из-за парня

Видео при участии Аны Маркович набирает популярности

21 января 2025, 00:19 | Обновлено 21 января 2025, 00:47
476
2
ВИДЕО. «Я ненавижу футбол». Самая красивая футболиста плачет из-за парня
Instagram. Ана Маркович

Футболистка португальской «Браги» и сборной Хорватии Ана Маркович имеет славу одной из самых красивых футболисток мира.

Недавно в TikTok завирусилось видео, в котором красавица прощается со своим парнем Томашем Рибейру, который покинул клуб «Витория Гимараэш» и перешел в «Фаренсе». Этот переход принудил пару к временному расставанию и отношениям на расстоянии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Маркович опубликовала видео, на котором она зафиксировала прощание со своим бойфрендом – девушка плакала...

«Иногда я ненавижу футбол», – написала Ана Маркович под видео.

«Томаш каждое утро готовил мне завтрак и другую еду. Он заботился обо мне. Теперь я одна и должна готовить сама», – цитирует Ану Przeglad Sportowy.

@anamarkovix

Good luck bubi, you will do amazing and I can’t wait to see your games🙏🏼❤️

♬ som original - clovmsc
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видео lifestyle девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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trentreznor11
Автор, сц...ко, ну хай ти не перечитуєш, що накарлякав у тексті новини... Можеш навіть  прізвище писати по-різному: то Маркович, то Марковіч (що теж повне дно, хоча для тебе це норма). Але ж перечитай хоч заголовок, йолопе, щоб там не було помилок!
"Найкрасивіша футболіста", ага... Тял-ляп, шопопало написало і чимдуж побігло далі клепати... чергову шлачину)
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+1
Gargantua81
чего ж тебе надо, хороняка?
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