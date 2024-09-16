Лига чемпионов16 сентября 2024, 22:59 |
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ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на стартовый матч Лиги чемпионов
В первом туре главного еврокубка сыграют Болонья и Шахтер
16 сентября 2024, 22:59 |
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18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом туре Лиги чемпионов встретятся: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).
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Вечером 16 сентября Шахтер прибыл в Италию на матч 1-го тура Лиги чемпионов.
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ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов
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