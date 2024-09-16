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  4. ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на стартовый матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2024, 22:59 |
781
0

ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на стартовый матч Лиги чемпионов

В первом туре главного еврокубка сыграют Болонья и Шахтер

16 сентября 2024, 22:59 |
781
0
ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на стартовый матч Лиги чемпионов
ФК Шахтер

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом туре Лиги чемпионов встретятся: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 16 сентября Шахтер прибыл в Италию на матч 1-го тура Лиги чемпионов.

ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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