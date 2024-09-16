Лига чемпионов16 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 16 сентября 2024, 19:10
173
1
ФОТО. Шахтер отправился в Болонью на матч Лиги чемпионов
18 сентября в 19:45 пройдет матч 1-го тура главного еврокубкового турнира
16 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 16 сентября 2024, 19:10
173
1
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом туре Лиги чемпионов встретятся: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер самолетом отправился в Италию на матч Лиги чемпионов.
ФОТО. Шахтер отправился в Болонью на матч Лиги чемпионов
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