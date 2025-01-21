Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025
21 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1/4 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко (Латвия). Поединок пройдет вторым запуском на Margaret Court Arena после игры Като / Сарасуа – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Мию Като и Ренаты Сарасуа, либо против Габриэлы Дабровски и Алены Остапенко.
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