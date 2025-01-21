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Australian Open
21 января 2025, 00:28 |
48
0

Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025

21 января 2025, 00:28 |
48
0
Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе и Марта Костюк

21 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/4 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко (Латвия). Поединок пройдет вторым запуском на Margaret Court Arena после игры Като / Сарасуа – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Мию Като и Ренаты Сарасуа, либо против Габриэлы Дабровски и Алены Остапенко.

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Се Шувэй Алена Остапенко смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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