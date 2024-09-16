Остановились в шаге. Колос не удержал победу над ЛНЗ

6-й тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Колосом» и ЛНЗ.

В начале поединка черкасчане взяли мяч под контроль, а хозяева за счет мобильной обороны пытались лишить свободных зон соперников. На поле было много борьбы, но конструктивные действия в атаке мы от команд на стартовых минутах не увидели.

Ковалевцы сделали ставку на контратаки и эта тактика сработала довольно быстро. Гусол прошел правым флангом и прострелил в центр штрафной. Боливар сумел протолкнуть мяч под удар Третьякову, который не промахнулся. Вскоре Криворучко едва не увеличил преимущество «Колоса», но гостей выручил Кучеренко. Еще одной неприятностью для ЛНЗ стала травма Салиху, которого тренерский штаб черкасской команды вынужденно заменил на Авагимяна.

«Фиолетовые» продолжили владеть территориальным преимуществом, пытаясь найти подходы к штрафной соперников. И Фортуна дважды улыбнулась команде Поздеева. Сначала Яшари из-за пределов штрафной попал в крестовину, а затем такая же участь постигла удар Топалова. Ковалевцы о контратаках уже не помышляли, полностью сконцентрировавшись на защитных действиях.

Концовка тайма проходила под аккомпанемент атак гостей, которые владели тотальным преимуществом и выигрывали подборы возле штрафной «Колоса». Но ковалевцы сумели сохранить минимальный счет и уйти на перерыв с хорошим настроением.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Фиолетовые» проводили массированные атаки, пытаясь вскрыть насыщенную оборону «Колоса». Правда, ковалевцы уже организовывали контрнаступление. И могли увеличить преимущество. Ошибка Ноникашвили возле собственной штрафной едва не завершилась плачевно для ЛНЗ. Криворучко «обокрал» грузинского легионера и с линии штрафной пробил бесхитростно для Кучеренко. А затем контратака хозяев завершилась неточным ударом Третьякова из убойной позиции.

Успех черкасской команде принесло стандартное положение. Бойко с углового навесил на ближнюю штангу и Момо головой переправил мяч в ближний угол. Для нигерийского легионера ЛНЗ этот гол стал дебютным в УПЛ.

Пропустив гол, ковалевцы более активно начали играть в атаку, их игру заметно оживил выход Паулаускаса. Но и черкасчане не собирались останавливаться на достигнутом. Неплохой удар вышел у Халайлы, который низом немного не попал в угол ворот. Олейник ударом из угла штрафной заставил Пахолюка демонстрировать свою реакцию.

Концовка игры проходила на встречных курсах, и вырвать победу для своей команды мог Момо, который с линии штрафной не попал в ворота. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат. Таким образом, ковалевцы продолжили свою безвыигрышную домашнюю серию до 10 поединков (5 ничьих и 5 поражений), а черкасчане прервали 12-матчевую безничейную серию (8 побед и 4 поражения).

В следующем туре «Колос» будет принимать «Зарю», а ЛНЗ проведет гостевой матч с «Полесьем».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Диего – 6,0, Велетень – 6,0, Салабай – 6,0, Паулаускас – б/о, Ильин – б/о.

ЛНЗ (замены): Авагимян – 6,0, Норенков – 6,0, Олейник – 6,5, Халайла – 6,0, Бар – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Колос» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Третьяков, 10 – Момо, 65

Предупреждение: Боливар, 35 – Бойко, 47, Топалов, 53

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка – Красничи (Диего, 62), Криворучко (Салабай, 61) – Гусол (Велетень, 62), Ореховский, Третьяков (Ильин, 82) – Боливар (Паулаускас, 75).

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Муравский, Салиху (Авагимян, 20), Путря (Норенков, 69) – Ноникашвили, Яшари, Бойко (Бар, 76) – Момо, Молло (Халайла, 69), Топалов (Олейник, 69).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 6 (4) – 16 (4)

Угловые: 0 – 10

Оффсайды: 1 – 0.

КОЛОС - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C