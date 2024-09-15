Колос Ковалевка

В понедельник, 16-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 18:00.

И без того малорезультативный тур завершится противостоянием в Ковалевке, где уже не первый год продолжается голевая засуха. «Колос» и в этом сезоне ничего не может с этим поделать, поэтому сейчас плетется в зоне вылета. У ЛНЗ ситуация куда более оптимистичная, но команда Андреса Карраско на распутье – громких успехов все еще нет, а с равными по силам командами игры получаются все еще очень напряженными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.