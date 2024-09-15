Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
16.09.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 23:28 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:49
42
0

Колос – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

15 сентября 2024, 23:28 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:49
42
0
Колос – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В понедельник, 16-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 18:00.

И без того малорезультативный тур завершится противостоянием в Ковалевке, где уже не первый год продолжается голевая засуха. «Колос» и в этом сезоне ничего не может с этим поделать, поэтому сейчас плетется в зоне вылета. У ЛНЗ ситуация куда более оптимистичная, но команда Андреса Карраско на распутье – громких успехов все еще нет, а с равными по силам командами игры получаются все еще очень напряженными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
16 сентября 2024 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Победа ЛНЗ 2.59 Сделать ставку
По теме:
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Первая лига. Буковина обыграла Металлист, Агробизнес идет без потерь
Полесье – Верес – 2:1. Житомир вышел в лидеры. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Футбол | 15 сентября 2024, 13:28 1
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии

Хавбек – о старте команды в Лиге наций

Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым
Футбол | 15 сентября 2024, 19:15 6
Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым
Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых, Виктор отыграл 69 минут

Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Футзал | 15.09.2024, 19:44
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
Футбол | 14.09.2024, 22:57
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ДЕНТИНЬО: «Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти»
Футбол | 15.09.2024, 22:10
ДЕНТИНЬО: «Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти»
ДЕНТИНЬО: «Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
14.09.2024, 14:22
Футбол
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 23
Футбол
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15 1
Бокс
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 1
Футбол
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
Заря – Динамо – 0:2. Четвертая кряду победа в УПЛ. Обзор матча
Заря – Динамо – 0:2. Четвертая кряду победа в УПЛ. Обзор матча
14.09.2024, 18:12
Футбол
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
14.09.2024, 00:52 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем