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Премьер-лига
Колос Ковалевка
16.09.2024 18:00 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 20:33 |
96
0

Колос – ЛНЗ – 1:1. Гости поднялись в топ-4 УПЛ. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

16 сентября 2024, 20:33 |
96
0
Колос – ЛНЗ – 1:1. Гости поднялись в топ-4 УПЛ. Обзор матча
УПЛ

ЛНЗ в матче 6-го тура чемпионата Украины на выезде сыграл 1:1 с Колосом. Черкасская команда набрала 10 пунктов и поднялась в топ-4 УПЛ.

А вот Колос все еще идет без побед в сезоне и с тремя пунктами занимает 14-е место.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

«Колос» – ЛНЗ - 1:1
Голы: Третьяков, 10 – Момо, 65

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Momoh (ЛНЗ Черкассы).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Колос Ковалевка).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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