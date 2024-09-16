16.09.2024 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига16 сентября 2024, 20:33 |
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Колос – ЛНЗ – 1:1. Гости поднялись в топ-4 УПЛ. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
16 сентября 2024, 20:33 |
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ЛНЗ в матче 6-го тура чемпионата Украины на выезде сыграл 1:1 с Колосом. Черкасская команда набрала 10 пунктов и поднялась в топ-4 УПЛ.
А вот Колос все еще идет без побед в сезоне и с тремя пунктами занимает 14-е место.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
«Колос» – ЛНЗ - 1:1
Голы: Третьяков, 10 – Момо, 65
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Momoh (ЛНЗ Черкассы).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Колос Ковалевка).
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