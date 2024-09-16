Колос Ковалевка

ЛНЗ в матче 6-го тура чемпионата Украины на выезде сыграл 1:1 с Колосом. Черкасская команда набрала 10 пунктов и поднялась в топ-4 УПЛ.

А вот Колос все еще идет без побед в сезоне и с тремя пунктами занимает 14-е место.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

«Колос» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Третьяков, 10 – Момо, 65