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ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 04:45 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:10
12
0

ПОЗДЕЕВ: «Мы продемонстрировали характер, и это очень понравилось»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал ничью с ЛНЗ в матче 6-го тура УПЛ

18 сентября 2024, 04:45 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:10
12
0
ПОЗДЕЕВ: «Мы продемонстрировали характер, и это очень понравилось»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал ничью с ЛНЗ (1:1) в матче 6-го тура УПЛ.

– Трудная игра. Очень хороший соперник. Так складывалась игра, что мы продемонстрировали характер, и это очень понравилось. Был на поле характер, была неуступчивость. Было большое желание и понимание, что мы делаем, как мы договорились играть.

Мы сыграли осторожнее, и в идеале хочется больше быть с мячом, но есть такие игры, когда нужно закатать рукава и демонстрировать много черновой работы, работать на поле, и оно принесет свои плоды.

У каждого игрока в команде было большое желание исправить ситуацию. От тренерского штаба, от работников до футболистов – все хотят исправить ситуацию. Мы понимаем, что она сама по себе не исправится. Для этого нужно прилагать больше усилий в каждом аспекте. И футболисты это понимают и делают правильные шаги, прилагают правильные усилия, и это имеет положительную динамику.

Почему пропустили после углового? Стандартное положение, обидно, очень простой гол. Мы сражались за этот результат и очень просто дали отыграться. Надо разбираться. Стандартное положение – это очень важный аспект, и мы немного в этом недоработали».

ВИДЕО. Комментарий Александра Поздеева и Максима Третьякова после матча с ЛНЗ

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Фрэнсис Момо (ЛНЗ Черкассы).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Колос Ковалевка).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ Александр Поздеев пресс-конференция Максим Третьяков
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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