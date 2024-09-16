Колос Ковалевка

В понедельник, 16 сентября, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Олега Когута из Тернополя прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Колос



В ситуации ковалевского «Колоса», что является редким исключением для нашего футбола, проявляется стабильность. Однако она навряд ли устраивает тех, кто поддерживает «черно-белый» коллектив. Дело в том, что эта «стабильность» – это история про неудачи и футбол низкой степени результативности, и хотя на матчи в Ковалевке все еще удается собирать местную публику, посещает она стадион исключительно ради традиций.

Команда Александра Поздеева завершила первую часть сезона до начала международного перерыва без побед, что в наших реалиях позволяет занимать места исключительно в подвале турнирной таблицы. Хуже ситуация была только у одной команды, киевской «Оболони», против которой «колоски» и начинали этот сезон с громкой ничьей 2:2, и тогда все на мгновение подумали: «Надо же, бывает и такое!». Оказалось, что это просто минутное увлечение – с тех пор «Колос» забил аж один гол за четыре игры.

При этом в родной Ковалевке команда Поздеева и вовсе не отличалась, поэтому перед паузой мы уж грешным делом подумали, не станет ли уход Валерия Иващенка из той-таки «Оболони» не единственной отставкой за эти две недели. Но нет, руководство продолжает давать кредит доверия, а значит, остается просто ждать развязки этой истории. Более того «Колос» еще и успел скупиться на рынке до закрытия трансферного окна, аж на 450 тыс. евро! Команду усилили защитник-косовар Илир Красничи из «Лапи» и полузащитник-грузин Гиорги Моисцрапишвили из «Динамо» Тбилиси. Информации об этих новичках крайне мало, поэтому, как и в большинстве случаев, будем знакомиться по ходу дела. Но помогут ли эти вливания в последний момент?

ЛНЗ



Без дела на трансферном рынке этим летом не сидел и черкасский ЛНЗ, но тут активность ограничилась качественной подготовкой к сезону и точечным усилением, поэтому и хвататься за спасательные круги в последний момент не было необходимости. Одним словом, «фиолетовые» строят проект, который еще должен выстрелить, судя по оптимистичному старту сезона.

Но никто не говорит, что это задание будет простым. В первом сезоне в «элите» ЛНЗ занимался тем, что, как и полагается новичкам, устраивался поудобнее в турнирной таблице и держался подальше от зоны вылета. Под конец кампании даже появилась перспектива выскочить в еврокубки, но это было бы уже слишком и велик был бы риск повторить судьбу «Колоса», который резко взлетел выше всяческих ожиданий, а теперь докатился во до такого состояния со своими амбициями.

Постигнет ли аналогичная участь проект ЛНЗ? Все в этой жизни возможно. Однако испанца Андреса Карраско, который знаком с нашим футболом, приглашали на пост главного тренера отнюдь не потому, что предрекают себе неудачу руководители клуба. Работы еще предстоит очень много, но и первые результаты не заставляют себя долго ждать. Победа над «Рухом» (3:1) – это было мощно, а вот последнее поражение от «Динамо» (0:1) – это уже был комплекс неполноценности. Отказались от своего футбола и проиграли. Наверное, это должно стать уроком.

История встреч



Футбольные пути «Колоса» и ЛНЗ ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Черкасс – 1 успешный матч и еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 2:4. Крупнейшая и единственная победа ЛНЗ пришлась на прошлую встречу в мае этого года – 3:1, когда голы Владислава Наумца и Эйнела Соареша, а также автогол Александра Черноморца против мяча Валерия Бондаренко, принесли победу «фиолетовым» на поле соперников.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Олег Когут из Тернополя, который не имеет на своем счету матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Михаил Юхименко и Евгений Гашков, а резервным арбитром отработает Игор Сташук. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Мариной Стрилецкой, которой будет помогать Владимир Володин. У Когута нет опыта проведения матча с участием обеих команд.

Ориентировочные составы



«Колос»: Горох – Цуриков, Шершень, Бурда, Поправка – Алефиренко, Гагнидзе – Третьяков, Ориховский, Ильин – Безбородько.

ЛНЗ: Кучеренко – Дайко, Салиху, Муравский – Пасич, Яшари, Тилль, Бар, Путря – Момо, Молло.

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