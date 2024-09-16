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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
16.09.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 00:26 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:45
29
0

Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Когда настанет конец голевой засухи в Ковалевке?

16 сентября 2024, 00:26 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:45
29
0
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 16 сентября, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Олега Когута из Тернополя прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Колос


В ситуации ковалевского «Колоса», что является редким исключением для нашего футбола, проявляется стабильность. Однако она навряд ли устраивает тех, кто поддерживает «черно-белый» коллектив. Дело в том, что эта «стабильность» – это история про неудачи и футбол низкой степени результативности, и хотя на матчи в Ковалевке все еще удается собирать местную публику, посещает она стадион исключительно ради традиций.

Команда Александра Поздеева завершила первую часть сезона до начала международного перерыва без побед, что в наших реалиях позволяет занимать места исключительно в подвале турнирной таблицы. Хуже ситуация была только у одной команды, киевской «Оболони», против которой «колоски» и начинали этот сезон с громкой ничьей 2:2, и тогда все на мгновение подумали: «Надо же, бывает и такое!». Оказалось, что это просто минутное увлечение – с тех пор «Колос» забил аж один гол за четыре игры.

При этом в родной Ковалевке команда Поздеева и вовсе не отличалась, поэтому перед паузой мы уж грешным делом подумали, не станет ли уход Валерия Иващенка из той-таки «Оболони» не единственной отставкой за эти две недели. Но нет, руководство продолжает давать кредит доверия, а значит, остается просто ждать развязки этой истории. Более того «Колос» еще и успел скупиться на рынке до закрытия трансферного окна, аж на 450 тыс. евро! Команду усилили защитник-косовар Илир Красничи из «Лапи» и полузащитник-грузин Гиорги Моисцрапишвили из «Динамо» Тбилиси. Информации об этих новичках крайне мало, поэтому, как и в большинстве случаев, будем знакомиться по ходу дела. Но помогут ли эти вливания в последний момент?

ЛНЗ


Без дела на трансферном рынке этим летом не сидел и черкасский ЛНЗ, но тут активность ограничилась качественной подготовкой к сезону и точечным усилением, поэтому и хвататься за спасательные круги в последний момент не было необходимости. Одним словом, «фиолетовые» строят проект, который еще должен выстрелить, судя по оптимистичному старту сезона.

Но никто не говорит, что это задание будет простым. В первом сезоне в «элите» ЛНЗ занимался тем, что, как и полагается новичкам, устраивался поудобнее в турнирной таблице и держался подальше от зоны вылета. Под конец кампании даже появилась перспектива выскочить в еврокубки, но это было бы уже слишком и велик был бы риск повторить судьбу «Колоса», который резко взлетел выше всяческих ожиданий, а теперь докатился во до такого состояния со своими амбициями.

Постигнет ли аналогичная участь проект ЛНЗ? Все в этой жизни возможно. Однако испанца Андреса Карраско, который знаком с нашим футболом, приглашали на пост главного тренера отнюдь не потому, что предрекают себе неудачу руководители клуба. Работы еще предстоит очень много, но и первые результаты не заставляют себя долго ждать. Победа над «Рухом» (3:1) – это было мощно, а вот последнее поражение от «Динамо» (0:1) – это уже был комплекс неполноценности. Отказались от своего футбола и проиграли. Наверное, это должно стать уроком.

История встреч


Футбольные пути «Колоса» и ЛНЗ ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Черкасс – 1 успешный матч и еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 2:4. Крупнейшая и единственная победа ЛНЗ пришлась на прошлую встречу в мае этого года – 3:1, когда голы Владислава Наумца и Эйнела Соареша, а также автогол Александра Черноморца против мяча Валерия Бондаренко, принесли победу «фиолетовым» на поле соперников.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Олег Когут из Тернополя, который не имеет на своем счету матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Михаил Юхименко и Евгений Гашков, а резервным арбитром отработает Игор Сташук. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Мариной Стрилецкой, которой будет помогать Владимир Володин. У Когута нет опыта проведения матча с участием обеих команд.

Ориентировочные составы


«Колос»: Горох – Цуриков, Шершень, Бурда, Поправка – Алефиренко, Гагнидзе – Третьяков, Ориховский, Ильин – Безбородько.

ЛНЗ: Кучеренко – Дайко, Салиху, Муравский – Пасич, Яшари, Тилль, Бар, Путря – Момо, Молло.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
16 сентября 2024 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Победа ЛНЗ 2.59 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Полесье 5 4 1 0 12 - 3 13
2 Александрия 5 4 1 0 10 - 5 13
3 Динамо Киев 4 4 0 0 8 - 2 12
4 Рух Львов 5 3 1 1 13 - 3 10
5 Кривбасс 5 3 1 1 5 - 4 10
6 Шахтер Донецк 5 3 0 2 14 - 7 9
7 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9
8 Заря 6 3 0 3 6 - 8 9
9 Ворскла 5 2 2 1 6 - 6 8
10 Левый берег 6 2 0 4 4 - 7 6
11 Черноморец 6 2 0 4 3 - 7 6
12 Карпаты Львов 6 1 2 3 8 - 11 5
13 Верес 6 1 1 4 4 - 9 4
14 Ингулец 6 0 3 3 3 - 10 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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