ФОТО. Кварацхелия провел дебютную тренировку в ПСЖ
Игрок привыкает к новому коллективу
23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» 17 января, перейдя из «Наполи» за 70 миллионов евро.
20 января на официальном сайте парижан появились фотографии, где новобранец проводит свою первую тренировку в составе команды.
Во время занятия Хвича активно работал с мячом. Впереди его ждет период адаптации и привыкания к стилю игры «ПСЖ».
В клубе ожидают, что футболист дебютирует во внутреннем чемпионате уже в ближайшие выходные.
А уже 22 января «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
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