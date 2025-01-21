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Франция
21 января 2025, 03:15 | Обновлено 21 января 2025, 03:18
80
0

ФОТО. Кварацхелия провел дебютную тренировку в ПСЖ

Игрок привыкает к новому коллективу

21 января 2025, 03:15 | Обновлено 21 января 2025, 03:18
80
0
ФОТО. Кварацхелия провел дебютную тренировку в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» 17 января, перейдя из «Наполи» за 70 миллионов евро.

20 января на официальном сайте парижан появились фотографии, где новобранец проводит свою первую тренировку в составе команды.

Во время занятия Хвича активно работал с мячом. Впереди его ждет период адаптации и привыкания к стилю игры «ПСЖ».

В клубе ожидают, что футболист дебютирует во внутреннем чемпионате уже в ближайшие выходные.

А уже 22 января «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Хвича Кварацхелия тренировка ПСЖ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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