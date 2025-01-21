ФОТО. Кварацхелия провел дебютную тренировку в ПСЖ

23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» 17 января, перейдя из «Наполи» за 70 миллионов евро.

20 января на официальном сайте парижан появились фотографии, где новобранец проводит свою первую тренировку в составе команды.

Во время занятия Хвича активно работал с мячом. Впереди его ждет период адаптации и привыкания к стилю игры «ПСЖ».

В клубе ожидают, что футболист дебютирует во внутреннем чемпионате уже в ближайшие выходные.

А уже 22 января «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine