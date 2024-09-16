ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника сборной Косово
Илир Красничи продолжит карьеру в Украине
Ковалевский «Колос» официально сообщил о подписании центрального защитника сборной Косово Илира Красничи. Условия трансфера не разглашаются.
По информации ресурса Transfermarkt, «Колос» заплатил за Красничи его предыдущему клубу, косовскому «Ллапи», 300 тысяч евро. Контракт рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Красничи будет выступать за «Колос» под 16-м номером. Основная позиция 24-летнего футболиста – центральный защитник, также может сыграть на правом фланге обороны и на позиции опорного полузащитника.
На счету Красничи 8 матчей за сборную Косово, за которую он дебютировал в 2022 году.
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